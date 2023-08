Forma Astonu Martin urychlila můj návrat do kokpitu po zranění, říká Stroll

Kanadský závodník Lance Stroll promluvil o svém návratu po zranění, které utrpěl před začátkem sezony.

Pilot Astonu Martin Lance Stroll neměl úvod letošní sezony vůbec snadný. Krátce před startem předsezonních testů v Bahrajnu se totiž zranil při jízdě na kole. Seznam zranění přitom nebyl vůbec krátký, když utrpěl zlomeniny obou zápěstí a k tomu rovněž frakturu palce u nohy.

První prognózy lékařů sice hovořily o tom, že Stroll bude muset vynechat první tři závody, nicméně rodák z Montrealu se nevzdal a za necelé dva týdny poté se již zúčastnil kompletního programu Velké ceny Bahrajnu. Odměnou mu za to bylo nejen osm bodů za zisk šestého místa, ale i uznání ze strany expertů a fanoušků.

S odstupem několika měsíců nyní Stroll zpětně zavzpomínal na to, jak náročný pro něj návrat do kokpitu po zranění byl.

„Řídit vůz F1 12 dní po zlomenině kostí nebylo to, co by si lékaři přáli, ale i tak jsem to udělal,“ uvedl Stroll, kterého cituje Autosport.

„Byl to velmi agresivní návrat, ale věděl jsem, že máme dobré auto a chtěl jsem se do něj vrátit. Cítil jsem, že jsem na to připraven,“ pokračoval jezdec, jehož otec Lawrence je vlastníkem týmu Aston Martin, pro který závodí.

„Několik prvních závodů bylo těžkých. Měl jsem velké bolesti, ale teď už se cítím mnohem lépe,“ dodal 24letý závodník.

Pravdou nicméně je, že Stroll v dosavadním průběhu sezony poměrně výrazně zaostává za svým týmovým kolegou Fernandem Alonsem. Potvrzují to i čísla – zatímco Alonso má na svém kontě již 149 bodů, Stroll jich má o 102 méně.

Šéf Astonu Martin Mike Krack však Strolla brání a argumentuje tím, že Kanaďan doplácí na to, že musel kompletně vynechat předsezonní testy.

„Měli bychom mít stále na paměti, že v Bahrajnu proběhl třídenní test, během kterého zajel nula kol. Naskočil do auta v prvním závodě se zraněním – na to se velmi často zapomíná,“ prohlásil Krack.