Ford vs. Ferrari se vrací! Američané chystají prototyp pro Le Mans

Ikonická rivalita mezi Fordem a Ferrari z 60. let se dočká svého pokračování. Americká automobilka potvrdila stavbu prototypu LMDh, se kterým v sezoně 2027 vstoupí do WEC a díky tomu se zúčastní i Le Mans.

Příliv nových automobilek do nejvyšší třídy sportovních vozů nekončí. Letos vstupuje do WEC i do IMSA Aston Martin s novým hypervozem Valkyrie. Příští rok to rozjede v obou seriálech Hyundai s prototypy Genesis LMDh. A v sezoně 2027 se dočkáme nového Fordu. Účast amerických prototypů LMDh byla zatím potvrzena pouze pro WEC, nicméně jistě existuje velká šance, že vozy s modrým oválem ve znaku uvidíme i v zámořské sérii IMSA.

Ford však od pátečního potvrzení vstupu do světa sportovních prototypů jednoznačně cílí především na WEC, tedy na 24 hodin Le Mans. Americká tovární stáj se v roce 2027 na trati La Sarthe znovu střetně s Ferrari. Americko-italské bitvy z 60. let jsou dodnes legendární. Ford vítězstvím v Le Mans 1966 a dalšími třemi navazujícími triumfy ukončil dominantní éru Ferrari. Tehdejší soupeření dvou kolosů se stalo tématem i pro filmaře, o prvním vítězství Fordu v legendárním závodě vypráví film Le Mans ´66 s Mattem Damonem a Christianem Balem v hlavních rolích.

V moderní éře se Ford v Le Mans radoval pouze v roce 2016, kdy trojice Joey Hand, Dirk Müller, Sébastien Bourdais získala pro zámořskou automobilku vítězství ve třídě LMGTE – PRO s nádherným Fordem GT. Loni pak Ford získal třetí místo v kategorii LMGT3 s novým Mustangem GT3. V jeho kokpitu se střídali Dennis Olsen, Mikkel Pedersen a Giorgio Roda. Nyní se však Ford znovu soustředí na celkové vítězství v nejslavnějším závodě světa. Zatím má Ford na kontě čtyři.

„Když závodíme, chceme vyhrávat. A žádná jiná trať nebo závod neznamená pro historii Fordu tolik jako Le Mans. Je to místo, kde jsme v 60. letech vyzvali Ferrari a porazili ho. Je to místo, kam jsme se po 50 letech vrátili, šokovali svět, znovu vyzvali Ferrari a znovu ho porazili. Jsem nadšený z toho, že se znovu vracíme do Le Mans, abychom závodili na nejvyšší úrovni sportovních vozů,“ uvedl v oficiální tiskové zprávě výkonný ředitel Ford Motor Company Bill Ford.

Kterého dodavatele šasi pro LMDh a jakou pohonnou jednotku zvolí, to zatím Ford neuvedl. Jisté je, že Ford bude využívat stejný standardizovaný hybridní systém, jako další automobilky závodící s prototypy LMDh, tedy Porsche, Alpine, Lamborghini, Acura, Cadillac a BMW.