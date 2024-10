Ford po 30 letech hlásí návrat do DTM!

Fanoušci DTM se mohou už v příští sezoně těšit na novou automobilku ve startovním poli. Do německého šampionátu vstoupí po třech dekádách značka Ford.

Naposledy se americká automobilka s modrým oválem ve znaku prezentovala v DTM v sezoně 1994, kdy s třemi Mustangy v privátních týmech závodili Jürgen Feucht, Gerd Ruch a Jürgen Ruch. Jediný titul Fordu v DTM se vážně ještě k dávnější historii, v roce 1988 ho získal Klaus Ludwig se speciálem Sierra RS 500 Cosworth.

Celkem získal Ford v DTM třicet vítězství a toto číslo bude moci rozšiřovat od příští sezony. Dva speciály Ford Mustang GT3 nasadí do prestižního seriálu německá stáj Haupt Racing Team (HRT), pro kterou ještě s Mercedesem získal v sezoně 2021 titul Maximilian Götz. Nyní vstupuje HRT do své nové éry, v DTM bude továrním týmem Fordu pod označením HRT Ford Performance.

„Vstup Fordu do DTM s továrním programem významně zvyšuje kredit celému šampionátu a je to skvělou zprávou po čtyřiceti letech existence seriálu. Opravdu se těšíme na návrat značky, která se tak silně zapsala do historie DTM. Jsme si jistí, že vozy Mustang budou mít mnoho fanoušků,“ uvedl v tiskové zprávě šéf ADAC Motorsport Thomas Voss.

Jeden ze dvou Fordů, které pod kapotou skrývají atmosférický osmiválec o objemu 5.4 litru, budeme v DTM vídat v prezentovaných barvách Ravenol. Druhý speciál získá nejspíš pro svůj barevný design vlastního partnera. Jména dvou pilotů pro nový program zatím nebyla uveřejněna.

Partnerství Fordu a HRT však bude přesahovat samotný seriál DTM. Německý tým nasadí Mustangy GT3 také do GT World Challenge Europe jak pro sprintové, tak pro vytrvalostní závody. HRT tak s Fordem absolvuje mimo jiné 24 hodin ve Spa. Třešničkou na dortu spolupráce stáje z Nürburgringu s Fordem však bude účast v domácím závodě, tedy přímo v ikonické čtyřiadvacetihodinovce v „zeleném pekle“ na Nordschleife. Na „severní smyčce“ se tak kromě jiného příští rok dočkáme velkého souboje dvou německých týmů s neněmeckými vozy – HRT s Fordy a Abt s Lamborghini (která nasadí rovněž i do DTM).

Sezona DTM 2025 odstartuje 26. a 27. dubna na německém Oscherslebenu a bude čítat celkem osm závodních víkendů. Finále bude tradičně hostit Hockenheimring 4. a 5. října.