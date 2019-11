Flörschová se rok po velké nehodě vrací do Macaa

Flörschová na rovince před zatáčkou Lisabon v loňském ročníku bojovala o 15. místo s Jehanem Daruvalou. Mezi oběma došlo ke kontaktu a Flörschové monopost pokračoval velkou rychlostí do zatáčky. Po vyvýšeném obrubníku se její vůz vznesl do vzduchu a po kontaktu s formulí dalšího pilota Šo Cuboje přeletěl bariéru z pneumatik a skrz ochranný plot se zastavil až o budku určenou pro fotografy.

Flörschová při kontaktu utrpěla poranění páteře a následně podstoupila sedmihodinovou operaci. Z nehody se dokázala zcela zotavit a letos obsadila konečné sedmé místo v šampionátu formule Regional European.

18letá jezdkyně již rok a půl spolupracuje s týmem HWA a Mercedesem-Benz, tento týden se ve Valencii zúčastnila oficiálních posezónních testů FIA formule 3 a v Macau se v jeho voze postaví na start.

„Jsem ráda, že budu znovu závodit v Macau. Vloni jsem tam absolvovala svůj první závod. Až do té nehody to byl nejúžasnější podnik, jakého jsem se kdy zúčastnila,“ řekla Flörschová.

„Ta trať je neuvěřitelná! Jet po ní je velká zábava. Po nehodě jsem věděla, že se chci vrátit k závodění a do Macau! Skutečnost, že se mi to letos podařilo, ukazuje, že si můžete své sny splnit, když si věříte a tvrdě na nich pracujete.“

Po testech ve Valencii Flörschová pro Motorsport.com přiznala, že před letošním závodem v Macau nad nehodou nepřemýšlí.

„Pro mě bylo vždy jasné, že se chci vrátit, protože ten podnik je obrovský, závodní trať je neuvěřitelná, obzvlášť s těmito novými vozy. Je krásné jet znovu ulicemi Macaa. Rodina i přátelé, všichni mě, řekněme, podporují.“

Vyšetřování nehody přineslo také určité změny v okruhu. Kromě toho se v letošní Velké ceně Macaa bude závodit s novými, rychlejšími monoposty formule 3. Trať proto musela projít několika bezpečnostními úpravami, aby dostala homologaci FIA.

Flörschová po testech F3 také naznačila, že by příští rok s velkou pravděpodobností měla absolvovat celou sezónu ve F3, která se jede v rámci víkendů formule 1.

„Příští rok to bude ještě vyšší level a jsem opravdu ráda, že to bude s HWA. Zatím není nic podepsáno, takže to nemohu říct na 100 procent, ale zdá se, že to (FIA Formuli 3) příští rok pojedu s týmem HWA. Všechno vypadá velmi dobře.“

HWA má za sebou první rok v šampionátu FIA formule 3, ve kterém skončil mezi týmy na páté pozici. Jezdec týmu Jake Hughes dokázal jeden závod vyhrát a v dalších třech skončit na stupních vítězů, díky tomu obsadil konečné sedmé místo.

Kromě Flörschové a Hughese pojede za tým HWA v Macau ještě Keyvan Andres.

Velká cena Macaa se letos pojede na okruhu Guia v neděli 17. listopadu.

Foto: @sophiafloersch, Instagram