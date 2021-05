Flexigate bobtná: Ferrari připouští problém, Red Bull kroutí hlavou, Wolff varuje

Na záběrech ze Španělska bylo patrné, že se zadní křídlo Red Bullu na rovinkách ohýbá. Lewis Hamilton, který to podle Hornera nemá ze své hlavy ale od Wolffa, odhadl, že tím Red Bull získává tři desetiny. Je to asi přehnaný odhad, ale nějakou výhodu v podobě menšího odporu podobná řešení mít budou.

FIA už reagovala a od Grand Prix Francie zavádí přísnější zátěžové testy.

Situace je velkým tématem v paddocku Velké ceny Monaka. Andreas Seidl uvedl, že se McLarenu situace vůbec nelibí. Nechápe, proč by měly mít soupeři čas až do Francie, aby podle něj nelegální zadní křídla upravili.

Vakuum před Baku

V Monaku, kde není ani jedna pořádná rovinka, ohebná křídla nevadí. Následuje Baku, což je sice také městský závod, ale rovinky jsou tam velmi dlouhé. Ve vzduchu je tak možnost, že některý z týmů podá protest.

„Ať už jsou důvody jakékoliv, tak zpoždění (v zavedení přísnějších testů) nás nechává v právním vakuu a nechává otevřené dveře pro protesty,“ řekl Wolff.

„Protest by samozřejmě mohl skončit u ICA (Mezinárodního odvolacího soudu).“

„Je jasné, že pokud je před vámi závod, tak jsou možná i dva týdny příliš krátká doba na to, aby se všichni přizpůsobili, ale my měli do Baku čtyři týdny. Je nepochopitelné, že během čtyř týdnů nedokážete vyztužit zadní křídlo pro trať, která je pro ohebná zadní křídla asi nejefektivnější.“

Wolff zopakoval, že F1 je před Baku ve vakuu na území nikoho. Obává se protestů. „Pravděpodobně to půjde k ICA a nikdo tuhle nepřehlednou situaci nepotřebuje.“

„Budeme muset naše křídlo upravit,“ řekl Wolff. „Musíme ho změkčit. Naše křídlo je extrémně tuhé a vyhovuje slavnému článku 3.8, který požaduje, že musí zůstat nepohyblivé. Nový test, který byl zaveden, je polovičaté řešení, které nám dává příležitost. Můžeme ho v budoucnu změkčit a více ohnout.“

Křídlo musí upravit i Ferrari

Hodně se mluví o Red Bullu, ale problém mohou mít i další týmy. Mattia Binotto prozradil, že jeho tým je jedním z těch, kterých se změny dotknou.

„Myslím, že všechny týmy nějakým způsobem využívají toho, co je možné a co považujeme za správné. Technická směrnice se dále upřesňuje a my se budeme muset mírně přizpůsobit.“

„Myslím, že to na Ferrari bude mít nějaký vliv, určitě v časech na kolo, ale zdá se, že velmi, velmi málo. Ale jsou tu nějaké úpravy, které je třeba připravit, abychom plně vyhověli technické směrnici.“

Problém v nepříjemné době

Mercedes už avizoval, že kvůli rozpočtovému stropu zruší testy 18palcových pneumatik. Týmy a to zejména ty velké počítají každý dolar. Red Bull odhadl, že změny zadních křídel vyjdou na 500 tisíc dolarů.

Právě proto Horner považuje za logické, že týmy dostaly čas, aby změny provedly.

„Myslím si, že je třeba počítat s určitým časovým předstihem. Nemůžete očekávat, že se díly vykouzlí ze dne na den, a to s ohledem na náklady, které s tím souvisejí. Vůz odpovídá pravidlům ohledně zátěžových testů, která tady byla posledních zhruba 18 měsíců. Následně byl test změněn a na to musí být určitá lhůta.“

Ohebné křídlo má podle všeho také Alpine. „Postavili jsme vůz, který odpovídá pravidlům,“ řekl generální ředitel Alpine Laurent Rossi. „Pokud testy prokáží, že se musíme přizpůsobit novým pravidlům, uděláme to. To je vše, co mohu říci.“

Podívejte se na přední křídlo Mercedesu

Podle Christiana Hornera by se měla pozornost zaměřit i na přední křídla. Připomeňme, že zátěžové testy předních křídel už FIA před delším časem zpřísnila.

„Myslím, že když postavíte auto a navrhnete ho podle pravidel, projde všemi testy, všemi testy FIA,“ vysvětlil Horner.

„To je to, podle čeho jste kontrolováni, to je rozhodující faktor. Vybíráte si jen jednu část vozu, myslím, že kdyby byla kamera na voze našich soupeřů obráceně, vedli bychom stoprocentně stejnou diskusi."

„Podívejte se na bočnici předního křídla nebo na klapku předního křídla. Začne mizet ze záběru a pak se znovu objeví.“