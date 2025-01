Flexibilita křídel ovlivnila Pohár konstruktérů, myslí si Vasseur

Pohár konstruktérů vyhrál McLaren s náskokem 14 bodů na Ferrari. Třetí Red Bull ztratil 77 bodů.

V průběhu sezóny se řešila flexibilita křídel – nejen slavné mini DRS McLarenu ale také flexibilita předních křídel.

Na otázku, zda bylo ohýbání křídel určujícím faktorem v šampionátu, Vasseur pro Motorsport.com odpověděl: „Myslím, že ano“.

„Jsem z toho trochu frustrovaný, protože je to velmi jasný způsob, jak získat výkon, a my čekáme dva měsíce na rozhodnutí, jestli je to legální nebo ne,“ vysvětlil Vasseur.

„A jde také o rozpočtový strop. Musíte efektivně nakládat s rozpočtem. Jde o to, že když začnete něco vyvíjet a na konci se ukáže, že to nepůjde, spálíte 600 000 eur. Před dvěma lety jsme se bavili o příběhu Red Bullu (překročil rozpočtový strop, pozn. redakce), že to není proto, že spálíte půl milionu... že je to půl milionu ze 150 milionů.“

„Je to půl milionu ze tří nebo čtyř milionů na vývoj, protože máte své lidi, máte náklady na závody, máte tohle, tohle a tohle a na konci máte vývoj a máte X milionů na vývoj.“

„Ale X je malá částka, a když spálíte pro nic za nic půl milionu, nemůžete ho utratit někde jinde. A v tu chvíli byl pro mě celý tenhle příběh na hraně.“

Podle Vasseura mohly mít flexibilní křídla malý vliv na výkon, ale v sezóně, která byla tak těsná, to hrálo velkou roli.

„Skutečnost je taková, že čím těsnější je konkurence, tím více se zabýváte detaily. Nejsem si jistý, jestli když bylo mezi vozy šest desetin, jsme věnovali tolik pozornosti detailům.“

„Ale v závodech, jako je Monza, kde je čtyři nebo pět vozů v rozmezí desetiny sekundy, pokud máte pružné křídlo nebo cokoli jiného, je to určitě obrovský rozdíl.“