Fittipaldiho mrzí, že nezískal sedačku u Haasu

Po rozvázání kontraktu s Nikitou Mazepinem a hlavním sponzorem Uralkali v reakci na konflikt Ruska a Ukrajiny se Haas ocitl v situaci, kdy dva týdny před začátkem sezóny neměl druhého závodního pilota vedle Micka Schumachera.

Šéf týmu Günther Steiner nejprve řekl, že první možností bude rezervní pilot týmu Pietro Fittipaldi, který za Haas absolvoval dva závody na konci sezóny 2020, kdy se v Bahrajnu zranil Romain Grosjean.

Ve středu ale tým oznámil, že se dohodl s Magnussenem na několikaleté smlouvě. Dánský pilot za Haas závodil už mezi lety 2017 a 2020.

Fittipaldi sice chápe rozhodnutí týmu angažovat zkušenějšího pilota F1, mrzí jej ale skutečnost, že na další šanci ve formuli 1 si bude muset počkat.

„Řekl mi (Steiner), že zvažoval jen mezi dvěma kandidáty, byl jsem to já a nevěděl jsem, kdo byl ten druhý jezdec,“ řekl Fittipaldi.

„Byl to Kevin a on to místo získal. A já respektuji rozhodnutí týmu. Pro pilota se srdcem závodníka je to samozřejmě zklamání, bolí to, protože vím, jaký máme potenciál a vím, co mohu nabídnout.

„(Steiner) Řekl: 'Potřebujeme někoho se zkušenostmi', a já to chápu, nic to ale nemění na mém odhodlání pro tým, příběh tím nekončí. Budu i nadále tvrdě pracovat. V kariéře už jsem musel bojovat s nepřízní osudu, tohle je prostě něco jiného. Jediné, co teď mohu udělat, je pracovat ještě tvrději.“

Fittipaldi by se rád stal prvním Brazilcem ve F1 od roku 2017. Chtěl také závodit ve svém rodišti v Miami, kde se letos pojede premiérový závod F1.

„Vím, co jsme mohli udělat s Brazílií, bylo by to obrovské a úžasné. Velká cena Miami, já se v Miami narodil. Myslel jsem si, že to vyjde. Ale to je v pohodě, není to problém. Až se další den probudíš, musíš pracovat tvrději.

„Přijde další příležitost, vím, že příběh tady nekončí. Ať je to cokoliv, řekl jsem Güntherovi, že jsem stejně oddaný jako předtím. A pokaždé, když mě posadí do auta, budu co nejlépe připravený.“