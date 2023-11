Fittipaldi: Z dnešního závodu jsem šťastný a frustrovaný zároveň

Enzo Fittipaldi do dnešního sprintu startoval z pole position a byl velmi blízko získat své druhé vítězství sezóny, jelikož po většinu závodu vedl. Ovšem na konci závodu se musel potýkat s dotírajícím Vestim, který bojoval o veledůležité body do šampionátu. Mladý Brazilec nakonec tlaku podlehl, chyboval v páté zatáčce, a tak ho Vesti nakonec překonal.

„Mám smíšené pocity. Samozřejmě jsem frustrovaný, mohli jsme zvítězit, vedli jsme skoro celý závod až do posledních pěti nebo šesti kol. Ale Vesti byl na konci velmi při síle a my byli nuceni zrychlit, aby se nám podařilo uhájit vedení. A nakonec jsme skončili druzí. Takže jsem sice šťastný za P2, ale také frustrovaný, protože jsme jeli na vítězství,“ řekl pro F1sport.

Enzo loni závodil za Charouz Racing, a přesto že se nejedná o nejlepší tým pole, dokázal s ním vybojovat šest pódiových umístění. Proto, když letos přešel do špičkové stáje Carlin, očekávaly se od něj velké věci. Fittipaldi se ale na začátku sezóny s týmem hodně trápil a první pódiové umístění se mu povedlo vybojovat až v Baku a nakonec dokázal zvítězit pouze jednou v Belgickém sprintu.

„Na začátku sezóny nás stálo dost úsilí, než se nám podařilo najít rychlost. Ale povedlo se a závod po závodě jsme se stávali stále více konzistentní. A já jsem šťastný, kde se nám podařilo dokončit rok. Ve sprintu jsme dnes získali pódium a zítra se pokusím přidat další.“

Přesto jedno vítězství, tři pódia a sedmé místo v šampionátu není to, co si Enzo před začátkem sezóny představoval.

„Můj cíl pro tuto sezónu byl bojovat o titul. Což bylo po obtížném začátku sezóny dost těžké. Takže se sezónou určitě nejsem spokojený. Jsem velmi hladový získat více a ukázat, co doopravdy dokážu. Bude záležet na další sezóně, ale teď se soustředím na zítřejší závod, abych ho dokončil co nejvýše to bude možné.“