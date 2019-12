Fittipaldi chce příští rok jízdami v pátečních trénincích získat body pro superlicenci

Bývalý šampion formule V8 3.5 letos k zisku superlicence nezískal žádné body, když v celkovém hodnocení v DTM obsadil až patnácté místo.

Vnuk mistra světa F1 z let 1972 a 1974 Emersona Fittipaldiho minulý týden na jeden den usedl do monopostu týmu Haas v rámci testů na okruhu v Abú Dhabí. Pokud u amerického týmu zůstane také v příštím roce, rád by, jak sám řekl, v něm měl větší roli.

„Superlincence je samozřejmě něco, na čem pracujeme. Jakmile získám superlicenci, rád bych se stal rezervním jezdcem týmu, ale krok za krokem,“ řekl Fittipaldi.

Fittipaldi by rád příští rok dostal šanci v pátečních volných trénincích, ve kterých může také body pro superlicenci získat.

„V průběhu sezóny nejsou žádné testy, takže jezdit volné tréninky by bylo důležité. Samozřejmě bych rád pokračoval v tom, co dělám a příští rok možná dělat ještě více. K zisku superlicence mi chybí čtyři body. Když příští rok absolvuji čtyři první volné tréninky, pak ty body získám. Je tu ale také další způsob, jak ty body získat - závodit v šampionátu, který vám dá body.“

O možnost jezdit příští rok za Haas ve volných trénincích má zájem také Robert Kubica, který po letošní sezóně přišel o závodní sedačku u Williamsu.

„Samozřejmě čekám také na to, až uvidíme, co se tam stane. Nevím, co se říká nebo co se děje. Samozřejmě to také hraje klíčovou roli. Rád bych ale pokračoval s týmem. Jsem přesvědčen o tom, že k tomu dojde, ale pak nevím, jak do toho zasáhne Robert,“ uzavírá Fittipaldi.

