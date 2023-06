Fisichella: Mým nejsilnějším týmovým kolegou byl Alonso. Pomáhal si i politikařením

Giancarlo Fisichella prožil v F1 dlouhou kariéru, během které po jeho boku závodila řada hvězdných závodníků. Jako vůbec nejtěžšího týmového kolegu označil Fernanda Alonsa.

Fernando Alonso, Kimi Räikkönen či Jenson Button. To je jen základní výčet závodníků, kteří byli delší či kratší dobu týmovými kolegy Giancarla Fisichelly.

Bývalý italský závodník, který byl stálicí F1 mezi lety 1996 až 2009, nyní v oficiálním podcastu F1 Beyond The Grid promluvil o tom, kdo byl z jeho týmových parťáků tím vůbec nejtěžším vyzyvatelem.

„Nejsilnějším týmovým kolegou byl Fernando,“ uvedl dnes již 50letý vítěz tří velkých cen a rovnou přidal i důvody, proč to tak cítí.

„Fernando byl velmi dobrý za všech okolností, při nízké i vysoké přilnavosti, a zejména při závodech byl velmi konzistentní a soustředěný. Nedělal moc chyb a dobře komunikoval s týmem prostřednictvím rádia,“ zavzpomínal Fisichella na sezony 2005 a 2006, kdy byl Alonso jeho týmovým kolegou u Renaultu, pro který společně získali dva tituly v Poháru konstruktérů.

Alonso je mnohými považován za závodníka, jenž si umí hájit své zájmy i mimo kokpit. Podobný názor sdílí i Fisichella.

„Politikařil, ale to k tomu patří. V rámci týmu byl dost silný. Jeho manažerem byl Briatore (který byl zároveň šéfem týmu, pozn. red). Hlavním sponzorem týmu byla pak Telefonica, což byl španělský sponzor...,“ připomněl římský rodák s tím, že si zpětně nestěžuje na to, že by byl Alonso týmem neúměrně protěžován.

„Ne, jakmile ztratíte možnost bojovat o titul, musíte pracovat pro tým, pro vašeho kolegu. Spolupracovali jsme spolu velmi dobře. Sdíleli jsme telemetrii, nápady, problémy s autem. Před závodem jsme občas hráli karty s Flaviem Briatorem a naším lékařem. Byla to zábava,“ dodal Fisichella, který je dodnes aktivním automobilovým závodníkem, když se účastní závodů vozů GT.