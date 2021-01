Finská závodnice odmítla sedačku v Indy Lights. Tým po ní chtěl, aby pózovala nahoře bez

Kariéra finské pilotky začala v 16 letech v roce 2005 v Severoevropském šampionátu formule Ford. Kromě toho závodila také ve švédském a finském mistrovství formule Ford. V domácím šampionátu obsadila celkové druhé místo. O rok později skončila celkově druhá jak ve finské, tak severoevropské odnoži formule Ford. V sezóně 2007 navázala na úspěch třetím místem v celkovém pořadí v Radical Cup Sweden.

V roce 2008 jí Audi nabídlo test v DTM a s podporou automobilky z Ingolstadtu závodila i v ADAC formuli Masters a v roce 2009 ve formuli Palmer Audi.

Po sezóně 2009 si Kimiläinenová dala od závodění pauzu. Jako důvod vždy uváděla, že jí došly finanční prostředky pro závodění a byl podle ní čas si odpočinout. Nyní ale řekla o skutečném důvodu.

Pro rok 2010 Kimiläinenová vyjednávala o možné smlouvě s jedním z týmů v americkém juniorském formulovém šampionátu Indy Lights. V podcastu Shikaani - Formula 1 podcast uvedla, že pro zisk sedačky nemusela přivést žádného sponzora. Toho už totiž tým měl zajištěného.

Během vyjednávání o smlouvě vyšlo najevo, že sponzorem byl „přední pánský magazín“ a pro zisk závodní sedačky se Kimiläinenová měla svléknout do půl těla a nechat se pro tento časopis vyfotit nahoře bez. To finská závodnice odmítla, ukončila veškerá jednání o smlouvě a na čtyři roky se stáhla ze závodění.

„Už jsem tam jela, ale zavolala jsem jim a chtěla jsem vědět, co je to za focení. Dostala jsem odpověď: 'S naším sponzorem jsme měli určité neshody. Původně bylo dohodnuto, že budeš vyfocena v bikinách, nyní by to ale mělo být zcela nahoře bez.' Pak se ukázalo, že tím sponzorem byl 'přední pánský magazín',“ řekla v podcastu Kimiläinenová.

„Bez rozmýšlení jsem tu nabídku samozřejmě odmítla. Dnes se taková nabídka naštěstí zdá být velmi absurdní, z pohledu ženských práv a celkové rovnoprávnosti byl svět před 10 lety jiný. Byly tu grid girls ve vyzývavém oblečení a ženy byly zobrazovány v sexistickém obrazu ve spojení s automobilovým průmyslem,“ dodala na svém Twitteru.

„I když to beru s humorem jako 'jednu z bláznivých věcí', která se stala před lety, ukazuje to, jak důležitou roli sehrála a sehrává W série ve zlepšení rovnosti a rozmanitosti ve sportu, kde má odlišný pohled na ženu kořeny velice hluboko.

„Ačkoliv se trochu stydím, když vzbuzuji "pozornost" tím, že to říkám nahlas, musím říct, že jako matka 7leté dívky jsem ráda a hrdá na pokrok v oblasti práv žen a rovnosti pohlaví na světě. Stále je hodně práce, ale směr je rozhodně správný,“ uzavřela 31letá závodnice.

K závodění se vrátila v roce 2014 ve Švédském mistrovství cestovních vozů, kde strávila tři sezóny. V roce 2019 se zúčastnila formulové série W určené pouze pro ženy. V ní vyhrála závod v Assenu a na Brands Hatch skončila druhá. Celkově obsadila páté místo.

V loňském roce byl šampionát W série kvůli pandemii koronaviru zrušen a Kimiläinenová tak měla od závodění opět pauzu.