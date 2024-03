Financial Times: Vlastník F1 dokončuje nákup seriálu MotoGP

Společnost Liberty Media, která je vlastníkem F1, podle deníku Financial Times usiluje o nákup motocyklového šampionátu MotoGP.

O možnosti, že by Liberty Media vlastnila vedle F1 také seriál MotoGP, se hovoří již několik týdnů. Podle deníku Financial Times by se však brzy ze spekulace mohla stát realitou.

Na základě aktuálních zpráv by Liberty Media měla za MotoGP, kterou prostřednictvím společnosti Dorna Sports spoluvlastní vedle zaměstnanců seriálu také společnost Bridgepoint a kanadský státní investiční fond, zaplatit částku kolem 4 miliard eur (asi 100 miliard korun).

Informace deníku Financial Times potvrzuje také Autosport, podle kterého by transakce mohla být oznámena již před před Velkou cenou Ameriky MotoGP v první polovině dubna.

Snahy Liberty Media by však ještě mohly narušit evropské regulační orgány, které by mohly mít problém s tím, že by dva takto významné motoristické seriály (F1 a MotoGP) měly společného vlastníka.

Na tento problém v minulosti ostatně narazil i předchozí majitel F1, investiční fond CVC, který v minulosti oba šampionáty vlastnil a následně byl úřady donucen jeden ze šampionátů prodat.

Pro úplnost dodejme, že seriál MotoGP funguje na podobném byznys modelu jako F1. To znamená, že generuje příjmy především díky prodeji televizních práv, prostřednictvím tzv. zalistovacích poplatků, které platí jednotlivé okruhy za to, že jsou součástí kalendáře, a příjmům ze sponzoringu.

Příjmy MotoGP jsou nicméně podstatně nižší, než je tomu v případě F1. Zatímco výnosy F1 v roce 2023 dosáhly výše 3,2 miliardy dolarů, v případě MotoGP to bylo za rok 2022 necelých 500 milionů dolarů.