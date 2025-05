Finální bitva mezi Hamiltonem a Sainzem bez trestu

Sainz v posledním kole zaútočil na Hamiltona. Došlo ke kolizi, ale oba jezdci se dokázali dostat do cíle.

Jezdci Ferrari se ve 34. kole dostali před Sainze. Jezdec Williamsu byl ale stále blízko za nimi a v posledním kole v 17. zatáčce zaútočil na Hamiltona. Došlo ke kolizi, ale pořadí se neměnilo. A nezměnili ho po závodě ani sportovní komisaři.

„Vůz 55 (Sainz) se pokusil předjet vůz 44 (Hamilton) zevnitř v 17. zatáčce a oba vozy se dostaly do kontaktu na vrcholu zatáčky,“ uvedli stewardi v zápise.

„Stewardi určili, že oba jezdci přispěli k incidentu, protože vůz 55 se zjevně nedostal do pozice, aby měl právo na závodní stopu v souladu se Směrnicemi pro jezdecké standardy, a zároveň vůz 44 zatočil do zatáčky dříve než obvykle, a tím narazil do vozu číslo 55 při jeho pokusu o předjíždění. Žádný z jezdců není považován za převážně vinného za kolizi, a proto nebylo přijato žádné další opatření.“