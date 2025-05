Fiasko na domácí půdě. V Q3 na Imole nebyl ani jeden pilot Ferrari

Poprvé od loňského závodu v Kanadě do třetí části kvalifikace formule 1 nepostoupilo ani jedno Ferrari. Charles Leclerc a Lewis Hamilton obsadí na roštu Velké ceny Emilia Romagna na italské Imole jedenácté a dvanácté místo.

Pro Leclerca je to první absence ve třetí části kvalifikace v letošní sezóně. Po vypadnutí neskrýval zklamání.

„Dnes se ukázalo, že na tak technické trati jako je tato musí být všechno perfektní. Je to zklamání, nejen pro nás, ale také pro tifosi, kteří nás sem přišli podpořit,“ řekl Leclerc.

„Dává nám to motivaci zítra se vrátit a dát do toho všechno. Zítra budu bojovat, abych s tím, co v tuto chvíli máme, dovezl ten nejlepší možný výsledek.“

Hamilton nepostoupil do Q3 podruhé za sebou

Hamilton do třetí části nepostoupil ani před dvěma týdny v Miami, kde také startoval dvanáctý.

„Dnes to bylo těžké. Auto bylo celkově dobré, v posledním kole v Q2 jsme ale neměli potřebnou přilnavost. Na tomto okruhu je předjíždění opravdu výzva, takže víme, že zítřek nebude jednoduchý,“ řekl Hamilton.

„Vzkaz pro tifosi: víme, že toto není výkon, jaký jsme v našem domácím závodě chtěli, ale dáme do toho všechno a uvidíme, co dokážeme udělat.“

