FIA zveřejnila sportovní pravidla. První desítka už nemusí startovat na pneumatikách z Q2

Zřejmě největší změna se týká kvalifikace a startu závodu. Od roku 2014 platilo, že první desítka jezdců startuje do závodu na pneumatikách, na kterých ve druhé části kvalifikace zajela nejrychlejší čas. Pravidlo muselo být upraveno pro sprinty, ale nyní je zcela zrušeno. Všech 20 jezdců bude mít pro start závodu volnou volbu pneumatik.

Další novinka potěší mladé jezdce. Každý tým musí alespoň jednou za sezónu pro první trénink posadit do vozu jezdce, který má na svém kontě účast maximálně ve dvou závodech. Platí to oba vozy týmu, takže jde o dva tréninky ročně. Například Ferrari už avizovalo, že do vozu posadí Roberta Švarcmana.

Po kontroverzním závěru Grand Prix Abú Dhabí 2021 se změnila i pravidla ohledně safety caru. Změna je ale spíš kosmetická. Původně platilo, že se safety car vrátil do boxů poté, co poslední vůz o kolo zpět předjel lídra závodu.

Nyní bude procedura taková, že jakmile bude trať bezpečná, ředitelství závodu uveřejní pomoci oficiálního systému zpráv „lapped cars may now overtake“ (vozy o kolo zpět mohou předjíždět). Další část je ale už stejná – safety car pak zajede do boxů na konci dalšího kola.

Došlo také k úpravám pravidel ohledně sprintů a zkrácených závodů – o tom jsme už psali před několika dny.

Další změny se týkají testů. Po Abú Dhabí bude na konci sezóny pouze jednodenní test, ve kterém týmy musí jet se dvěma vozy – v jednom bude závodní jezdec a budou se testovat pneumatiky, ve druhém pak nováček s maximálně dvěma starty ve F1.

V roce 2023 nás před sezónou čekají patrně znovu jen jedny třídenní testy.