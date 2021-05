FIA zvažovala pro VC Španělska odstranit šikanu na konci barcelonského okruhu

Okruh u Barcelony přesto pro letošní rok doznal změny. Ve snaze zlepšit předjíždění a zrychlit byla upravena 10. zatáčka. Jezdci však často kritizují šikanu, která byla na okruhu vytvořena v roce 2007.

Ta výrazně zpomalila průjezd posledními dvěma zatáčkami a nájezd na cílovou rovinku. Před víkendem se k šikaně vyjádřil Sebastian Vettel nebo také ředitel Asociace jezdců velkých cen George Russell. Oba se shodli na tom, že odstraněním šikany by se zlepšily možnosti předjíždění na trati v Barceloně.

Ředitel závodu FIA Michael Masi po letošním ročníku řekl, že návrat původního tvaru posledních zatáček byl zvažován. Podle něj ale není možné takovou změnu provést přes noc.

„Je to něco, na co jsme se nějakou chvíli dívali. Nejde o změnu, kterou by šlo udělat přes noc, musíme se podívat na všechny důsledky, i ty nezamýšlené, které mohou nastat,“ řekl Masi.

„Stejně jako na všech okruzích a zatáčkách pracujeme spolu s týmy, jezdci a F1 na zajištění co nejbezpečnějšího podniku, ale aby to zároveň přineslo dobré závodění.“

Velká cena Španělska je často kritizována za nedostatek zajímavých závodů. Mluví o tom i čísla, kdy mezi lety 2001 až 2021 jen čtyřikrát vyhrál závod jezdec, který nestartoval z pole position.

Domácí pilot Fernando Alonso po závodě řekl, že změny v 10. zatáčce příliš ke zlepšení situace nepomohly.

„Potvrdil se mi pocit, který jsem měl z 10. zatáčky, možnosti předjíždění se příliš nezměnily. Myslím, že ta zatáčka je velmi podobná původní variantě. Je zábavnější na řízení, protože je rychlejší a můžete do ní také najet vyšší rychlostí, to bylo pozitivní. Barcelona ale vždy bude okruhem, na kterém se špatně předjíždí,“ řekl Alonso.