FIA zrušila nebezpečnou DRS zónu v Silverstonu. K dispozici budou opět jen dvě

FIA vloni experimentovala a na některé okruhy nasadila třetí DRS zónu. V případě britské grand prix byla hodně kontroverzní. Třetí DRS zóna měla detekční bod 83 metrů před 16. zatáčkou (Vale) a aktivační bod 62 metrů za 18. zatáčkou. Jezdci přitom mohli projet zatáčku Abbey s otevřeným DRS. Pokud jezdcům dáte možnost, že něco mohou, tak to v konečném důsledku obvykle znamená, že to udělat musí, protože by jinak ztráceli na soupeře. Třetí DRS přinesla výlety mimo trať a také nehodu Marcuse Ericssona.

FIA v letošním roce třetí DRS zrušila. Nemusí to nutně souviset s bezpečností. Charlie Whiting po loňské grand prix uvedl, že třetí DRS předjíždění nezlepšila.

DRS zóny zůstanou jen na Wellington Straight a Hangar Straight.

První DRS bude mít detekční bod 25 m před zatáčkou 3 (Village) a aktivační bod 30 m za zatáčkou 5 (Aintree).

Druhá DRS bude mít detekční bod v zatáčce 11 (Maggotts) a aktivační ve výjezdu ze zatáčky 14 (Chapel).

Foto: Activepictures / Jiří Křenek