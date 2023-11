FIA zřídí funkci pověřence pro formuli 1

Mezinárodní automobilová federace zřídí funkci pověřence pro F1. Zastávat ji bude bývalý novinář.

Podle Autosportu FIA zavede funkci pověřence pro F1. Zastávat ji bude bývalý formulový novinář Dieter Rencken, který již několik měsíců pracuje jako poradce prezidenta FIA Muhammada bin Sulajima.

Rencken bude federaci pomáhat se strategiemi a zlepšováním závodů formule 1. Nápomocen bude ale také při diskusích o nové podobě Concordské dohody, která vstoupí v platnost v roce 2026. Podřízený bude přímo prezidentovi FIA.

Nejedná se o nový nápad. Funkci pověřence chtěl zřídit už Jean Todt a bylo to dokonce obsaženo v jeho „programovém prohlášení“ při nástupu do funkce v roce 2009. K realizaci ale nakonec nedošlo. Jednak kvůli silné pozici tehdejšího vládce F1 Bernieho Ecclestona ale také kvůli tomu, že by bylo těžké sehnat vhodného kandidáta – FIA totiž neměla dostatek peněz na to, aby člověka s vhodnými zkušenostmi a znalostmi zaplatila. Todt dokonce řekl, že by dotyčný musel „věnovat svůj čas a své schopnosti téměř zdarma“.