FIA: Změny v oblasti aerodynamiky ke zmírnění turbulencí, které za sebou vozy vytvářejí, plánujeme až pro rok 2026

Jako boj s větrnými mlýny. Tak by se dala popsat snaha Mezinárodní automobilové federace, která pomocí pravidel dlouhodobě usiluje o to, aby za sebou mohly vozy F1 jezdit bez větších problémů v malých rozestupech a fanoušci si mohli užívat lepšího závodění.

Je známým faktem, že pokud jeden monopost F1 následuje zblízka druhý, je vůz vzadu negativně ovlivňován tzv. špinavým vzduchem, který za sebou vpředu jedoucí stroj zanechává.

Aby dopady tohoto jevu FIA zmírnila, přistoupila před sezonou 2022 k velkým změnám pravidel, které se týkají aerodynamiky. Ačkoliv se tento krok projevil veskrze pozitivně, s přibývajícím časem a vývojem monopostů (především předních křídel) se situace začíná opět horšit.

Jak uvedl britský Autosport, zatímco na začátku sezony 2022 ztrácel kvůli turbulencím vzadu jedoucí monopost asi 20 procent přítlaku (v případě, že se nacházel v rozestupu do dvou délek vozu), nyní by měl tento deficit dosahovat hodnoty 35 procent. To následně v konečném důsledku znamená, že má jezdec, který usiluje o předjetí, zhoršenou pozici.

Ředitel FIA pro oblast monopostů Nikolas Tombazis nicméně nyní uvedl, že se překotné změny v pravidlech v krátkodobém horizontu neplánují.

„Věděli jsme, že se situace trochu zhorší, jakmile týmy postoupí ve vývoji,“ přiznal Tombazis, kterého cituje Autosport, s tím, že stáje F1 využily i několika mezer v pravidlech.

„Jde o oblasti, které se týkají ukončení předního křídla, předních kol a rovněž brzdových kanálků. Myslím, že jsme se trochu poučili, jak nastavit pravidla příště. Oproti roku 2022 je vlna (špinavého vzduchu, pozn. red.) horší, ale stále jsme na tom mnohem lépe než v roce 2021,“ je přesvědčen řecký inženýr, který dříve pracoval například pro Ferrari či pro McLaren.

Na dotaz, kdy FIA přistoupí k aktualizaci pravidel tak, aby byly mezery v jejich interpretaci zaceleny, Tombazis odpověděl:

„Řekl bych, že to bude pravděpodobně v roce 2026 (s příchodem nové generace vozů). Pokud se nestane nic nepředvídatelného, dříve nic měnit nechceme. Nemyslím si totiž, že by se situace měla i nadále zhoršovat.“