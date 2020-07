FIA zkoumá růžový mercedes. Zlomí Racing Pointu vaz drobná změna pravidel?

Renault má Racing Pointu co vracet. Vloni byl diskvalifikován z Velké ceny Japonska na základě protestu Racing Pointu.

V tomto případě jde ale o více než jen o pomstu. Už při prezentaci letošního vozu Racing Pointu si snad každý všiml, že se až příliš podobá loňskému mercedesu. Racing Point to dokonce ani neskrává. Letos se rozhodl jít trochu odlišnou cestou. Když už odebírá komponenty od Mercedesu, tak proč neokopírovat i zbytek?

Kopírování bylo, je a bude ve formuli 1 běžné. Kopírují a inspirují se všichni. Občas dokonce i velké týmy od těch malých. Kopírují se části vozu i nová inovativní řešení. A co je důležité... je to legální.

Zatímco kopírování k formuli 1 patří, okopírovat celé auto je už tak trochu proti duchu formule 1, která je soutěží konstruktérů. V tom ale problém není.

Pokud jeden tým okopíruje díl od jiného týmu, nemusí to nutně fungovat. Vůz formule 1 je nesmírně složitý a citlivý organismus. Co když ale okopírujete celé auto?

Racing Point je první, kdo to zkusil a zřejmě to funguje. Na výsledcích to zatím nebylo úplně vidět, ale Racing Point má rozhodně velmi slušnou rychlost.

Bude zajímavé sledovat, zda dokáže na okopírovaném základě stavět a nebude se postupně propadat – zejména v kontextu toho, že v příštím roce zůstanou pravidla stejná, s čímž nikdo při návrhu letošního vozu nepočítal.



Loňský mercedes a letošní racing point. Foto: Getty Images / Charles Coates

Příloha číslo 6

Renault si samozřejmě nestěžuje na to, že Racing Point okopíroval celé auto a tím erodoval ducha formule 1. S trochou nadsázky ho zajímá, zda inženýři Racing Pointu pracovali s fotografiemi nebo technickými výkresy Mercedesu.

Ve Sportovních pravidlech najdeme přílohu číslo 6, která je v současném vyšetřování klíčová.

Příloha má dvě stránky, ale nás bude zajímat jen jedna tabulka. Obsahuje tzv. Listed Parts, což jsou části vozu, které si musí každý tým vyrobit sám. Teoreticky.

Racing Point by si mohl najmout jinou firmu, která je pro něj vyrobí, ale musí je vyrobit jen pro něj a nesmí se účastnit šampionátu. Dallara například vyrábí šasi pro Haas.

Tabulka je paradoxně poměrně stručná a krátká. Podle platných sportovních pravidel je šampionát formule 1 soutěží konstruktérů. Aby se tým mohl nazývat konstruktérem, musí navrhnout a postavit šasi (to zahrnuje monokok, přední nárazovou strukturu a ochranné struktury při převrácení) a také celou karoserii vozu kromě některých částí.

Na začátku roku jsme detailně popisovali změny technických pravidel v letošním roce. K zásadním změnám nedošlo. Jedna z nich nevzbudila příliš velkou pozornost, ale v současném sporu je klíčová. Tabulka výše má pět řádků, ale ještě vloni měla čtyři. Od letošní sezóny přibyly na seznam Listed Parts ještě brzdové kanálky.

Na první pohled jde o nevýznamnou komponentu, která ochlazuje brzdy. Ve skutečnosti jde ale o klíčový aerodynamický prvek, kterému týmy věnují velkou pozornost a také pomáhá řídit teploty pneumatik, což je v dnešní F1 samozřejmě rovněž mimořádně důležité.

Mimochodem... od příštího roku už příloha 6 existovat nebude a celá problematika se přesune do technických pravidel (článek 22) a bude o dost složitější, protože typů komponent bude více. Ale to teď není až tak důležité.

Protest Renaultu

Renault přiznal, že chtěl protestovat už o prvním závodním víkendu, ale údajně nechtěl komplikovat už tak složitý restart sezóny.

Objevily se spekulace, že protest Renaultu podporuje i řada dalších týmů.

Sportovní komisaři v neděli večer vyšetřování neuzavřeli. Vyžádali si brzdové kanálky Racing Pointu a také loňského mercedesu. Bude je zajímat, zda jsou podobné.

Okopírovat přední křídlo na základě fotografií je více méně možné. V případě brzdových kanálků je to ale složitější. Jde o detaily vnitřního systému potrubí. Něco, co není vidět.

Pokud se zjistí, že jsou brzdové kanálky Racing Pointu přesnou kopií konstrukce Mercedesu z loňského roku (případně s drobnými úpravami), bude platit, že k tomuto dílu na seznamu Listed Parts nemá Racing Point duševní vlastnictví a to je pravidly jednoznačně zakázáno.

„Myslím, že FIA ​​bude muset zkoumat nejen geometrie, ale také to, zda došlo k nějaké výměně informací mezi konkurenty, která vedla k tomuto návrhu,“ uvedl výkonný ředitel Renaultu Marcin Budkowski pro Autosport.

Budkowski dříve působil ve FIA, takže zná procesy, jakými federace postupuje. Otevřeně přitom přiznal, že brzdové kanálky jsou tak trochu jen návnada. Pokud se potvrdí, že jsou tak podobné Mercedesu, že to nemůže být náhoda, Budkowski věří, že FIA začne prověřovat i další části vozu.

Racing Point se samozřejmě brání a tvrdí, že nic špatného nedělá. „Tým BWT Racing Point F1 je nesmírně zklamán, že jsou jeho výsledky v Grand Prix Štýrska zpochybňovány tím, co považuje za mylně chápaný a špatně informovaný protest,“ uvedl tým.

Racing Point také zapakoval, že všechny své kroky při návrhu vozu konzultoval s FIA.