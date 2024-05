FIA zjistila to, co už většina tušila a ukončila vývoj krytů kol. Tombazis bude hledat jiná řešení

Ferrari před Imolou testovalo na svém okruhu ve Fioranu kryty kol. Ve starším voze s kryty byl Arthur Leclerc, v letošním voze za ním Oliver Bearman. A ten už v Imole uvedl, že to moc dobře nedopadlo...

Bearman také zmínil, že příliš uzavřené kryty kol mohou představovat problém pro teplotu pneumatik. Podle šéf FIA pro monoposty Nikolase Tombazise ale bylo řešení ve Fioranu extrémní schválně. FIA chtěla zjistit, jak velká část rozstřiku jde od kol. Právě rozstřik vody (vodní tříšť) je jedním z hlavních důvodů, proč jsou závody za deště přerušovány nebo ukončovány.

Závěr testů je takový, že kryty kol sice mají nějaký přínos, ale ten je relativně malý. Většinu vodní tříště totiž generuje difuzor.

„Vždy jsme věděli, že k vodní tříšti přispívají dva hlavní faktory,“ řekl Tombazis pro Autosport. Prvním jsou podle Tombazise pneumatiky a druhým podlaha a difuzor.

„Napadlo nás, že zkusíme udělat kompletní zakrytí kol, a to i nad rámec toho, co by bylo praktické, abychom zjistili, jak moc toho můžeme dosáhnout – abychom zjistili, zda je to řešení, nebo ne.“

Zatímco u řešení z Fiorana je vhodné mluvit spíše o krytech kol, vloni v Silverstonu se testovalo něco, co bylo podobné spíše blatníkům. Podle Tombazise to ale bylo skutečně málo, takže to nemohlo fungovat.

„Takže jsme šli na maximum, abychom zjistili, co je to nejlepší, čeho můžeme s kryty kol dosáhnout. A i když mají určitý efekt, nemají dostatečně výrazný účinek, abychom mohli říct, že je to řešení. Proto jsme se vrátili na začátek.“

„Řekněme, že si myslím, že jsme odpověděli na několik otázek. Víme, kde jsme, ale nemyslím si, že v tuto chvíli bude projekt jako takový pokračovat. Teď už víme, že musíme najít jiné způsoby, jak ochránit závody před zrušením.“

Hypoteticky by bylo možné „něco“ přidat před difuzor. Je ale otázkou, kam by se voda vydala místo toho, aby vytvářela vodní tříšť za vozem a především – vůz by nejspíše přišel o přítlak.

„Teoreticky by se tam dalo něco udělat, ale to by znamenalo odstranit veškerý přítlak atd., takže by to byl docela problém. Upřímně řečeno, není další krok není snadný. Musíme o tom diskutovat,“ řekl Tombazis.

Tombazis řekl, že má několik nápadů, co by se dalo dělat, ale zatím s nimi nechce jít na veřejnost.

„Musíme vymyslet jiná řešení. V konečném důsledku se chceme vyhnout situaci, jaká byla ve Spa v roce 2021, kdy se závod zruší, výrazně zkrátí nebo výrazně zpozdí. Je jasné, že to vždy bude kompromis. Samotné kryty kol byly poměrně ošklivé, ale pokud by měly významný přínos, pak bychom byli naprosto spokojeni s tím, že je jednou ročně nasadíme, pokud by to znamenalo rozdíl mezi zrušením nebo nezrušením závodu.“

„Nikdy to nebylo zamýšleno tak, že ‚pokaždé, když je mokro, tak je nasadíme‘. Ale bohužel se musíme pokusit vymyslet jiná řešení.“