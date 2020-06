FIA zakáže vývoj zařízení pro boxy

Podle webu Crash.net vydala FIA technickou směrnici, která od 30. září zakáže další vývoj zařízení pro zastávky v boxech. Jedná se o další krok ve snaze snížit náklady týmů před zavedením rozpočtového stropu v příštím roce.

Ačkoliv se to možná nezdá, týmy v uplynulých letech vynaložily nemalé finanční prostředky na zdokonalení systémů pro zastávky v boxech. Jde o semafory, které nahradily ikonická lízátka, pistole, zvedáky atd. Díky těmto zařízením je dnes možné vyměnit všechny čtyři pneumatiky za něco málo přes 2 sekundy.

Do 22. července musí týmy předložit FIA úplný popis používaného vybavení. Od této doby do konce září bude možný další vývoj zařízení, ale tým bude muset aktualizovat předložený seznam. Po 30. září bude možné provádět už jen drobné úpravy.

Dříve se diskutovalo o možnosti, že by všechny týmy používaly stejné vybavení. Nakonec se ale tato myšlenka nerealizovala, protože by všechny týmy musely koupit nové vybavení od jednoho dodavatele, což by znamenalo zbytečné náklady navíc.