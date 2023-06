FIA zabránila frašce. V poslední části rozstřelu budou moci jezdci nasadit také použité měkké pneumatiky

Formule 1 na poslední chvíli upravila pravidla pro sobotní rozstřel, který určí pořadí na startu sprintu.

Tento víkend nás čeká druhý víkend se sprintem a také druhý letošní rozstřel, který určí startovní rošt pro sprint.

Rozstřel se jede v sobotu a je podobný klasické kvalifikaci. Jen jednotlivé části jsou kratší – trvají 12, 10 a 8 minut.

Jezdci musí také povinně použít předepsané pneumatiky. V prvních dvou částech (SQ1, SQ2) to jsou střední, v poslední (SQ3) pak měkké pneumatiky.

V Baku platilo, že muselo jít vždy jen o jednu sadu a ta musela být nová. Od Rakouska budou moci jezdci v SQ3 nasadit libovolné měkké pneumatiky – tedy nové i použité.

Před rozstřelem v Baku neměli dva jezdci žádné nové měkké pneumatiky, a tak už předem věděli, že pokud se do SQ3 dostanou, nebudou do ní smět vyjet (i když teoreticky ano, viz níže).

Júki Cunoda vypadl už v první části, ale Lando Norris se dostal mezi nejlepších deset jezdců. V poslední části jsme tak na trati viděli jen devět vozů. Norris nevyjel.

K něčemu podobnému může docházet častěji. Tým si může vyhodnotit, že je lepší použít měkké pneumatiky třeba v prvním tréninku (tým získá data o jejích degradaci a případně pošetří jiné směsi) nebo v páteční kvalifikaci.

Norrisovi neúčast nemusela vadit, protože by se zřejmě neměl kam posunout a stejně by skončil desátý. Pokud by ale do SQ3 postoupilo více jezdců bez měkkých pneumatik, pak by mohli využít skulinu v pravidlech. Jezdec totiž může vyjet na pneumatikách do přechodných podmínek a to i v situaci, kdy je sucho jak v chilské poušti Atacama. Proč by to dělal? Pokud dva a více jezdců nezajedou čas (nebo zajedou stejný), tak vyšší pozici získá ten, kdo vyjel dříve (případně zajel čas dříve).

Mohli bychom tak vidět situaci, kdy před SQ3 stojí na konci boxové uličky jezdec na pneumatikách do přechodných podmínek. Tomu se chtěla F1 vyhnout, a tak budou moci jezdci v SQ3 nasadit i použité měkké pneumatiky.

Změna pravidel, kterou ve svých poznámkách před víkendem potvrdil ředitel závodu, byla možná. FIA si vyhradila právo nová pravidla okolo sprintového víkendu změnit, pokud by musela řešit „nezamýšlené problémy, které vznikly v důsledku změn těchto sportovních předpisů schválených WMSC (Světovou radou motorsportu) v dubnu 2023“.

Pro ale muselo být 8 týmů. Podle Motorsport.com byly pro všechny týmy kromě jednoho.

Provedená změna