FIA za zavřenými dveřmi uznala, že Verstappen měl v Rakousku vidět černo-bílou vlajku

Max Verstappen dostal za způsobení kolize v Rakousku penalizaci 10 sekund. Podle McLarenu ale měla FIA zasáhnout už dříve, protože Verstappen měnil směr jízdy při brzdění do třetí zatáčky.

Měnit směr jízdy při brzdění do zatáčky je evergreen formule 1 asi jako ohebná křídla nebo traťové limity. Sportovní komisaři mají k dispozici jakousi metodiku, směrnici, ve které se podobné chování na trati zakazuje. Při obraně nesmí bránící se vůz po zahájení „zpomalovací fáze“ měnit směr jízdy jinak, než sledováním závodní stopy.

Podle Autosportu ředitel závodu Niels Wittich na setkání se zástupci týmů přiznal, že v rámci pravidelného hodnocení závodu FIA dospěla k názoru, že sportovní komisaři mohli udělat více.

K tomu mají od letošního roku také pomůcku. V přepracované příloze Mezinárodního sportovního řádu není od letošního roku použití černo-bílé vlajky omezeno pouze na nesportovní chování.

Odstavec 2.5.4.1 f) se uvádí, že: „Tato vlajka by měla být vyvěšena pouze jednou a je varováním pro dotyčného jezdce z důvodu nesportovního chování nebo jednání, které může mít za následek trest, pokud se bude opakovat.“

„Jsme rádi, protože si myslím, že FIA vyjádřila svůj názor na to, co se stalo v Rakousku, a jsme spokojeni, že toto stanovisko potvrzuje, že náš pohled bezprostředně po závodě a do jisté míry i během závodu byl správný,“ řekl šéf McLarenu Andrea Stella.

„Během závodu nejste ve stavu, kdy byste mohli něco moc ovlivnit, protože nemůžete mluvit ani se stewardy. Můžete mluvit s ředitelem závodu, ale ten vlastně se stewardy nemluví. Náš pohled potvrdila FIA, která to zřejmě interně přezkoumá a možná aktualizuje svůj výklad. Myslím, že jsme všichni došli k závěru, že Maxovi mělo být uděleno varování, ne-li černo-bílá vlajka. A to by zabránilo eskalaci, která vedla ke kolizi.“