FIA vysvětlila, proč se závod dojel za safety carem

K nelibosti mnohých se Velká cena Itálie dojela za safety carem.

Když Michael Masi vloni v Abú Dhabí poněkud ohnul pravidla a restartoval závod v posledním kole, argumentoval mimo jiné tím, že týmy opakovaně tlačily na to, aby se závody nedojely za safety carem. Mnohým se postup Masiho nelíbil.

Dnes ředitelství závodu nechalo závod dojet za safety carem, což se také nesetkalo s pochopením. Maršálové nestihli včas odklidit vůz Ricciarda. Bohužel se sešly dohromady dvě okolnosti – maršálům se nedařilo zařadit neutrál a navíc byl vůz odstaven na jednom z nejhorších možných míst na okruhu. Na trať musel jeřáb.

Nastal ale ještě jeden problém – safety si zpočátku místo na Verstappena počkal na Russella, což znamenalo, že trvalo déle, než se pole sjelo dohromady.

„Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí na rychlé odklizeni vozu č. 3 a pokračování v závodě, maršálové nebyli schopni vůz vyřadit na neutrál a vytlačit ho na obslužnou komunukaci,“ uvedl mluvčí FIA pro Motorsport.com.

„Protože bezpečnost odklízecí operace je naší jedinou prioritou a incident nebyl natolik významný, aby vyžadoval vyvěšení červené vlajky, závod skončil pod safety carem podle postupů dohodnutých mezi FIA a všemi soutěžícími. Načasování období safety caru v rámci závodu nemá na tento postup žádný vliv.“

Shodou okolností vydala FIA před závodem zprávu, že se zítra prezident FIA Muhammad bin Sulajim sejde s šéfy týmů a následně v dalších dnech také s jezdci, aby s nimi probral řadu témat. Je možné, že se bude diskutovat také o safety caru na konci závodu.

„Dojet za safety carem není nikdy skvělé... ani pro nás, ani pro F1, ani pro show,“ řekl šéf Ferrari Mattia Binotto pro Sky F1. „Myslím, že dnes bylo dost času na to, aby FIA jednala jinak.“

„Nechceme vyhrát závod pod safety carem,“ řekl Horner pro Sky F1. „Mnoho let jsme mluvili o tom, že by se mělo dojet do cíle. Bylo dost času na to, aby se ten závod rozjel. Myslím, že si vybrali špatné auto, vybrali si George Russella.“

„Měli jsme rychlejší auto a rádi bychom vyhráli závod na trati, ne za safety carem. Sdílíme zklamání všech fanoušků, protože nás to připravilo o velkolepý finiš.“

„Chtěl bych vidět, jak závod dopadne. Myslím, že bychom ho vyhráli, kdyby nebylo safety caru. Rozhodli jsme se pro jednu zastávku a měli jsme dobré tempo.“

„Ušetřili jsme novou sadu pneumatik, měli jsme novou sadu oproti Charlesově použité sadě. Ale bylo to také kvůli finiši, kterého jsme se nedočkali.“

„Myslím, že to odporuje zásadám, o kterých jsme se bavili dříve, takže největšími poraženými dnes bohužel byli fanoušci. Ale musíme se rychle podívat, jak to řešit.“

„Musíme projít detaily. Z mého pohledu bylo více než dost času na to, aby se ten závod znovu rozjel. Auto nebylo v bariéře, bylo zaparkované na kraji trati.“

„Vedení závodu bylo pod palbou kritiky, ale tentokrát se řídili pravidly,“ řekl Toto Wolff. „Možná to mohli udělat o kolo dříve nebo nechat George projet, ale řídili se pravidly a smířili se s tím, že závod skončí pod safety carem. Tak by to mělo být.“