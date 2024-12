FIA vysvětlila, proč nebyl závod v Kataru kvůli zrcátku Albona rovnou neutralizován

Velkou cenu Kataru ovlivnly hned tři výjezdy safety caru. Asi největší dopad na průběh závodu měl moment, kdy Alexander Albon na začátku druhé poloviny závodu ztratil na cílové rovince zpětné zrcátko.

Vzhledem k tomu, že zrcátko dopadlo mimo závodní stopu, nechala FIA vyvěsit pouze tzv. dvojité žluté vlajky (i když mohla FIA jezdce zmást tím, že některé led panely kolem dráhy, které doplňují fyzické vlajky, zobrazovaly červeno-žlutou kombinaci barev, která normálně indikuje kluzkou dráhu).

Šlo mimochodem i o moment, na který doplatil Lando Norris, jenž při projíždění kolem dvojité žluté vlajky, na rozdíl od svých soupeřů, nezpomalil a dostal tvrdý trest v podobě 10sekundové penalizace stop and go (podobně jako Latifi a Mazepin v GP Rakouska 2021, kteří dostali 30sekundové časové tresty – obdoba 10sekundové penalizace stop and go, pokud je udělena až po dojezdu).

FIA nakonec žluté vlajky i varování zrušila a zrcátko i nadále zůstávalo mimo stopu.

To se změnilo ve chvíli, kdy přes zrcátko přejel Valtteri Bottas a jeho úlomky se rozšířily i do závodní stopy. Zaplatili na to Carlos Sainz a Lewis Hamilton, kteří si o nečistoty poškodili pneumatiky a utrpěli defekt. A až následně došlo k neutralizaci závodu pomocí safety caru.

„Běžnou praxí je, že safety car není nasazen ve chvíli, pokud se na trati nachází malé množství úlomků mimo závodní stopu. Vyjetí safety caru si tak vyžádalo až naražení jednoho z vozů do trosek a následné defekty. Využití virtuálního safety caru nebylo řešením, protože při něm vozy zůstávají rozptýlené a není tak dostatek času na to, aby maršálové nečistoty odklidili,“ uvedla FIA.

„FIA neustále přezkoumává své metody a postupy, takže bude konkrétní situaci analyzovat a diskutovat o ni s týmy, aby zjistila, zda je třeba v budoucnu postupovat jinak,“ dodal řídící orgán.