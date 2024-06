FIA věší závaží, ale křídla se stejně ohýbají. Jezdci jsou spokojeni, Red Bull nervózní 

Co by to bylo za sezónu formule 1, pokud by se neřešila flexibilita křídel?

V poslední době se opět řeší flexibilita křídel. Není to žádná novinka. FIA v posledních mnoha letech zpřísňuje testy a pravidla, vydává technické směrnice, měří, věší závaží, monitoruje. Ale inženýři týmů jsou tak trochu jako zločinci – vždy krok před zákonem!

FIA může pozorovat zadní křídla a jejich ohebnost pomoci kamery – všimněte si na zadních křídlech kulatých samolepek. Jsou tam od roku 2021.

U předního křídla si ale FIA musí vystačit s testy v boxech. Na určených místech se křídlo zatíží 60 newtony a nesmí se ohnout o více než 5 milimetrů.

Uměním je samozřejmě postavit křídlo, které sice testem projde, ale během jízdy se stejně ohýbá.

Minulý týden se objevily informace, že si Red Bull u FIA neoficiálně stěžoval na přední křídlo Mercedesu. Podle Auto Motor und Sport jsou trnem v oku spíše křídla McLarenu a Ferrari.

Red Bull chtěl prý dokonce přesvědčit Aston Martin, aby podal protest. Asi proto, že Aston Martin podává protesty rád, ale tentokrát s tím nechtěl mít nic společného a je docela reálné, že pracuje na vlastním řešení. Zelené monoposty byly vloni v úvodu sezóny velmi silné. Poté ale jejich forma uvadla a to (shodou okolností?) zrovna v době, kdy vyšla technická směrnice ohledně flexibility křídel a tým musel své přední křídlo více „vyztužit“.

Mercedes poprvé využil své letošní přední křídlo v Kanadě, kde se výrazně zlepšil. Uvidíme v dalších závodech, zda tuto formu potvrdí. Není tajemstvím, že stříbrné šípy nasadily své přední křídlo kvůli zlepšení vyvážení vozu. Tím se dostáváme k tomu, proč se týmy snaží postavit flexibilní křídlo. Není to kvůli nižšímu odporu nebo něco podobného. Cílem je zlepšení vyvážení.

Okruhy formule 1 disponují rovinkami, rychlými zatáčkami, středně rychlými zatáčkami a pomalými zatáčkami. A každý chce vůz, který funguje dobře ve všech těchto disciplínách.

V pomalých a středně rychlých zatáčkách přední křídlo zajišťuje přítlak předurčený nastavením. V těchto pasážích okruhu chce jezdec vůz, který se „přilepí“ k trati, zakousne se do ní a dobře zatočí.

Pokud by bylo křídlo zcela tuhé, vedlo by to v rychlých zatáčkách k přetáčivosti. To by však řidiče stálo sebedůvěru.

Deformace křídla snižuje přítlak vpředu a ovlivňuje proudění vzduchu směrem k vozu. Pokud to uděláte správně, můžete dosáhnout jemné nedotáčivosti v rychlých zatáčkách. To je důležité zejména u vozů s přízemním (ground) efektem, protože pravidla dávají konstruktérům mnohem méně nástrojů k ovlivnění proudění než dříve.

Red Bull se už prý nechal slyšet, že pokud zůstanou křídla soupeřů legální, bude muset postavit také takové.