FIA v posledních závodech odvedla dobrou práci, chválí Alonso

Podle pilota Astonu Martin Fernanda Alonsa si ředitelství závodu vedlo v posledních závodech dobře, za což si podle něj zaslouží uznání.

V poslední době byla FIA, která je v rámci víkendů velkých cen reprezentována ředitelstvím závodu, podrobena několikrát kritice, a to i z řad závodníků.

Kontroverze vyvolala například loňská GP Japonska, která byla odstartována za velmi špatných povětrnostních podmínek, ale třeba i letošní GP Austrálie, která byla několikrát přerušena červenými vlajkami – podle mnohých necitlivě. Zmínit pak můžeme i zmatky ohledně penalizací za překračování traťových limitů letos v Rakousku...

V posledních závodech však k žádnému většímu pochybení ze strany FIA nedošlo, a to navzdory tomu, že ředitelství závodu řešilo řadu výzev. Podle Fernanda Alonsa si za to představitelé Mezinárodní automobilové federace zaslouží uznání.

Španělovi se mj. zamlouvalo rozhodnutí, které se týkalo stanovení maximálního času na kolo pro kvalifikaci v Monze, aby se zabránilo tomu, že kvůli pomalu jedoucím vozům vznikne na trati chaos.

„Byl to další správný krok ze strany FIA. Vždy ji přitom obviňujeme, když udělá něco špatně. V Zandvoortu bylo vše dobře načasované, co se safety caru, červených vlajek a ostatních věcí týkalo. V Monze pak zavedli maximální čas na kolo, jako před lety, a v kvalifikaci to zafungovalo dobře. Na trati byl sice i tak provoz, ale bylo to mnohem lepší než bez tohoto pravidla. Když udělají dobré rozhodnutí, musíme to říct nahlas,“ řekl pilot týmu Aston Martin na adresu FIA.