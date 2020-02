FIA uveřejnila závěry vyšetřování nehody, při které zemřel vloni Hubert

Anthoine Hubert krátce po nehodě podlehl svým zraněním, Juan Manuel Correa skončil s poraněnou nohou, ale po nehodě se musel vypořádat také se syndromem akutní dechové tísně, kvůli kterému byl dva týdny v umělém spánku.

Do nehody ve druhém kole závodu F2 ve Spa však bylo zapojeno více vozů.

FIA se domnívá, že „neexistovala žádná jediná konkrétní příčina, ale více faktorů přispívajících k závažnosti nehody“, a zjistila, že „neexistuje důkaz, že by některý z jezdců nereagoval přiměřeně na signál žluté vlajky nebo na okolnosti na trati.“

Průběh nehody

Šetření se zaměřilo na auta čtyř jezdců, kterými byli Hubert, Correa, Giuliano Alesi a Ralph Boschung.

Celá nehoda podle FIA trvala jen 14,6 sekundy. Vše začalo v okamžiku, kdy se Alesiho vůz roztočil. Podle vyšetřování existuje „rozumná pravděpodobnost“, že to bylo způsobeno ztrátou tlaku v pravé zadní pneumatice.

Boschung a Hubert se vozu snažili vyhnout. Při tom došlo ke kontaktu mezi vozem Huberta a zadní částí Boschungova vozu. Došlo k tomu ještě předtím, než byly vyvěšeny žluté vlajky – to se stalo až 1,8 s poté, co Alesiho vůz zasáhl bariéru v zatáčce Raidillon.

S chybějícím předním křídlem bylo Hubertovo auto posláno do bariéry, do které narazilo pod úhlem 40 stupňů rychlosti 216 km/h. Maximální přetížení dosáhlo 33,7 G.

Zpráva uvádí, že Correa utrpěl poškození zavěšení a ztratil přední křídlo poté, co zasáhl trosky, které zůstaly po Alesiho nárazu. Jeho vůz se stočil doprava mimo trať do únikové zóny, kde zasáhl Hubertovo „prakticky nehybné“ auto pod úhlem 86 stupňů při rychlosti 218 km/h.

Correa zažil přetížení 65,1 G, Hubert 81,8 G. Po tomto nárazu bylo Hubertovo auto vymrštěno rychlostí 105,4 km/h a podruhé zasáhlo bariéru, než se vrátilo zpět na trať.

Krátce poté byly vyvěšeny dvojité žluté a následně červené vlajky. Začaly také záchranné práce.

Dynamika nárazu byla z hlediska rychlosti a trajektorie podle zprávy taková, že se přenesla do extrémně vysoké úrovně energie, což se promítlo do zranění Anthoina Huberta, která byla neslučitelná se životem a do velmi vážných zranění Juana Manuela Correy.

Foto: Getty Images / Mark Thompson