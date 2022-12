FIA uveřejnila časy všech závodních víkendů a startovní listinu

Mezinárodní automobilová federace (FIA) dnes uveřejnila harmonogram všech závodních víkendů v roce 2023 a také startovní listinu.

F1 původně zredukovala závodní víkend na tři dny – v pátek dopoledne se konaly tiskové konference a další mediální aktivity. Na jezdce toho ale bylo v pátek příliš, a tak jsme se v průběhu sezóny vrátili zpět k formátu čtvrtečních tiskových konferencí.

Čekali jsme, zda se také páteční program vrátí zpět – zda budou první tréninky opět dopoledne. K tomu podle uveřejněného harmonogramu nedojde. V Evropě začne první trénink obvykle ve 13:30, druhý pak v 17:00.

V příštím roce nás čeká šest sprintových víkendů, které budou mít samozřejmě speciální harmonogram, na který jsme byli zvyklí už v letošní sezóně.

Specialitou je pak Grand Prix Las Vegas, která se pojede na konci listopadu. Celý program víkendu bude v Kalifornii o jeden den napřed. První dva tréninky se pojedou už ve čtvrtek, třetí trénink a kvalifikace v pátek a závod v sobotu. S ohledem na časový posun se ale pro nás nic nezmění – jen americký závod nebude tradičně večer, jako je tomu u Austinu a Miami, ale už ráno. Start závodu v Las Vegas je naplánován na neděli v 7:00 našeho času.

V tabulce níže jsou uvedeny časy v místním čase. V případě závodu je uveden také čas v GMT (světový čas), u kterého je přepočet na náš čas jednoduchý. V případě platnosti pásmového (nesprávně zimního) času je nutné přičíst hodinu, v případě platnosti letního času (od 26. března 2023 do 29. října 2023) je nutné přičíst hodiny dvě.

Harmonogram si můžete také stáhnout ze stránek FIA v pdf.

Startovní listina

FIA také uveřejnila startovní listinu. Překvapení se nekoná – za zmínku stojí Sauber, který v příští sezóně pojede naposledy pod názvem Alfa Romeo F1 Team Orlen. Partnerství s italskou automobilkou na konci roku skončí. V letech 2024 a 2025 bude tým nejspíše jezdit znovu pod názvem Sauber, poté se z něj stane Audi. S ohledem na používání pohonných jednotek Ferrari není dřívější změna názvu na Audi dobře představitelná.

Za zmínku stojí startovní čísla nováčků:

Oscar Piastri (81)

Nyck de Vries (21)

Logan Sargeant (02)

Novinkou je startovní číslo De Vriese. Nizozemský pilot závodil ve formuli E s číslem 17, ale toto číslo bylo z F1 vyřazeno po smrti Julese Bianchiho v roce 2015. De Vries si tak vybral číslo 21.

Haas už dříve potvrdil příchod nového titulárního sponzora, což se promítlo také do názvu týmu – MoneyGram Haas F1 Team.

Zajímavá změna je v oblasti pohonných jednotek. Pod kapotou Red Bullu a AlphaTauri bude do roku 2026 motor od Hondy. Po konci Hondy ve F1 se motory označovaly formálně jako „Red Bull Powertrains“. Ve startovní listině je ale opět uvedena Honda a to konkrétně Honda RBPT.

Není to překvapením. Obě značky avizovaly posílení partnerství. Honda také zvažuje návrat do F1, což ale neznamená, že to bude opět s Red Bullem. Rakouská stáj je nyní spojována spíše s Fordem.