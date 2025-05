FIA upravila kritizovanou přílohu B. Pokuty budou nižší, ale hrozí i sportovní tresty

FIA v lednu uveřejnila novou přílohu Mezinárodního sportovního řadu, která řeší nevhodné chování jezdců a slouží jako určitý manuál pro sportovní komisaře a to napříč sériemi pod hlavičkou FIA.

Po kritice přišla úprava přílohy B. V původní verzi byla základní výše pokuty v závislosti na prohřešku 10 až 15 tisíc eur. V případě F1 byla částka násobena čtyřmi. Nově je základní pokuta 5 tisíc eur a „může být zvýšena nebo snížena na základě polehčujících nebo přitěžujících okolností,“ uvádí nová verze přílohy B. „U mistrovství světa FIA lze zvážit násobky 2 nebo 3, pokud závažnost přestupku odůvodňuje vyšší trest.“

Stewardi budou mít možnost podmíněně pozastavit trest za určité typy porušení, pokud se jedná o první přestupek jezdce nebo týmu.

Nová verze přílohy také umožňuje rozlišovat mezi kontrolovaným a nekontrolovaným prostředím.

Kontrolované prostředí zahrnuje prostředí, jako jsou tiskové konference, zatímco nekontrolované prostředí označuje spontánní komentáře jezdců nebo týmů na trati nebo během etapy rallye.

Trest může být i sportovní

FIA chce ale i nadále důrazně řešit případné rasové a diskriminační komentáře a také nevhodné chování (urážky) vůči funkcionářům, což mohou být například sportovní komisaři.

V tomto případě mohou být tresty sportovní. Konkrétně by šlo o penalizaci ztráty nejméně 3 míst na startovním roštu – pokud se prohřešku dopustí jezdec kdykoliv v rámci soutěže (závodního víkendu) s výjimkou závodu nebo sprintu. Pokud by k tomu došlo v závodě nebo ve sprintu, byl by trest časový a to nejméně 5 sekund.

Zajímavé je, že sportovní tresty mohou být uděleny i v případě, že se nevhodného chování dopustí člen týmu. V takovém případě by byl trest uplatněn na oba vozy – ať už v podobě poklesu na startovním roštu nebo v podobě časového trestu.