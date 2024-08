FIA stanovila, co to znamená „zastavil na trati“. Reagovala na případ Sainze z Číny

V prostřední části kvalifikace na Velkou cenu Číny boural Carlos Sainz. Na trati byly vyvěšeny červené vlajky a kvalifikace byla zastavena. Sainz se ale následně dokázal rozjet, vrátit do boxů, kde mu vyměnili přední křídlo a pokračoval dál. Nakonec se kvalifikoval na sedmé místo.

Aston Martin podal následně protest. V článku 39.6 Sportovních pravidel se uvádělo, že: „Jezdci, jehož vůz se zastaví na trati během kvalifikace nebo rozstřelu, nebude povolena další účast v této části víkendu.“

Pokud tedy jezdec zastaví v kvalifikaci na trati, tak pro něj kvalifikace skončila. Otázkou je, co to znamená „zastavil“.

Pokud by například došlo k nehodě, opravovaly by se bariéry nebo pršelo a vůz byl naložen na odtahový vůz, dovezen do boxů, tak je zřejmé, že by už vyjet nemohl. Co ale případ, jako byl ten Sainzův? Na trati stál 77 sekund. Jedná se o zastavení na trati?

Detailně jsme tehdejší situaci popsali v samostatném článku o rozhodnutí sportovních komisařů, kteří protest Astonu Martin zamítli.

FIA nyní pravidlo 39.6 upravila: „Jezdci, jehož vůz zastaví během kvalifikace nebo rozstřelu v jiné oblasti než v boxové uličce a dostane fyzickou pomoc, nebude povoleno se této kvalifikace dále účastnit.“

Podle nové podoby pravidla by tak Sainz mohl pokračovat. Pokud se ale jezdec nedokáže vrátit do boxů sám, nebude smět dále v kvalifikaci / rozstřelu pokračovat. Výjimkou je zastavení v boxové uličce – občas se stane, že jezdci zhasne motor, nebo dojde mezi vyjetím z garáže a dojetím na konec boxové uličky k vyvěšení červené vlajky. Jezdec pak musí být zatlačen zpět do garáže.

Přenos penalizace

Také další změna pravidel má původ v Grand Prix Číny. Ve sprintu měl Alonso v deváté zatáčce kontakt se Sainzem. Jezdec Astonu Martin dostal trest 10 sekund a 3 trestné body. Časová penalizace nakonec neměla na jeho výsledek žádný vliv, protože Alonso kvůli defektu sprint nedokončil.

Nyní ale došlo k úpravě článku 54.3 d a Alonso by tak klesl na startu závodu. Nové znění pravidla zní: „Pokud je jezdci uložen některý z (výše uvedených) trestů a tento jezdec není schopen trest vykonat z důvodu neklasifikováni ve sprintu nebo v závodě v případě a) nebo b) nebo z důvodu odstoupení ze sprintu nebo ze závodu v případě c) nebo d), mohou stewardi uložit jezdci trest v podobě poklesu na startovním roštu v jeho dalším závodě.“