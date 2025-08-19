FIA stále pracuje na nových motorových pravidlech. Cílem je předejít „nepřirozenému“ chování vozu

Šéf FIA pro oblast monopostů Nikolas Tombazis vysvětlil, proč se stále pracuje na motorových pravidlech pro sezonu 2026.
I když do prvních oficiálních testů před sezonou 2026, která přinese zásadní změny v oblasti pohonných jednotek (a nejen to), zbývá méně než půl roku, stále není známo, jak budou nové regule do detailu nastaveny.
Z konstrukčního hlediska je sice podoba nových pohonných jednotek daná, ale podrobnosti, které se týkají využívání elektrické energie, se stále ladí.
Podle ředitele FIA pro závody monopostů Nikolase Tombazise je to z toho důvodu, aby se jednoznačně předešlo tomu, že by se nové vozy chovaly nepřirozeně.
„Samozřejmě, když máte mnohem větší podíl elektrické energie a menší podíl výkonu spalovacího motoru, a zároveň nemáte baterie, které by se (postupně, pozn. red.) vybíjely po celou dobu závodu, je práce s energií o něco větší výzva,“ uvedl Tombazis, jehož slova cituje Autosport.
„Je to příležitost pro výrobce vyvíjet baterie, elektrické systémy a tak dále... Myslím, že příští rok uvidíme nějaké inovace v oblasti elektrické části motoru, což bude určitě prospěšné,“ podotkl dále řecký inženýr, který zároveň odmítá obavy některých jezdců.
„Na pravidlech stále pracujeme. O výzvách (spojených s využíváním energie) víme od samého začátku. Věděli jsme, že to přinese problémy, které je třeba řešit. Musíme ale také procházet schvalovacím procesem s výrobci pohonných jednotek, takže nemůžeme jen tak udělat nějakou změnu,“ vysvětlil Tombazis.
„Výrobci pohonných jednotek jsou ale relativně nápomocní. Myslím, že to, co máme teď, a to, co budeme mít na začátku příštího roku, nebude úplně to samé. Neříkám, že to bude úplně jiné, ale určitě dojde k velkému vývoji mezi současným stavem a začátkem sezony,“ poznamenal rovněž zástupce FIA s tím, že koncept motorů je nicméně již „vytesán do kamene.“
„Bude tu nicméně spousta nových ustanovení, která zajistí, aby auta nezpomalovala na rovinkách, nedělala podivné věci, nebo řekněme, nedělala něco nepřirozeného,“ nechal se slyšet Tombazis.
„Co rozhodně nechceme, je situace, kdy by jezdci museli zvedat nohu z plynu ještě před koncem rovinky... Postaráme se o to, aby k tomu nedocházelo,“ dodal šéf FIA pro oblast monopostů.