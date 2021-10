FIA si podle Hornera bude muset promazat e-mailovou schránku od e-mailů Tota Wolffa

Souboj o titul pokračuje. Před námi je posledních sedm závodů a Lewis Hamilton má náskok dvou bodů.

„Maxovi je 23 let (nyní už 24, rozhovor vznikl těsně před jeho narozeninami, pozn. redakce) má před sebou mnoho let a na začátku této sezóny byl outsiderem. Prostě ho to baví. Baví ho závodění, výzva, má výhodu mládí. Čas se nikdy nezastaví a Lewis toho dokázal tolik, je to fenomenální šampion, ale vždy tu bude další generace,“ řekl Horner pro tiskovou agenturu PA.

Podle Hornera hraje Hamilton psychologické hry. „Bojuje o to, aby se stal nejúspěšnějším jezdcem všech dob, je obhájcem titulu. Max je typ člověka, jehož život se točí kolem závodění, a když zrovna nezávodí na trati, závodí online. Lewis vede úplně jiný život.“

Letošní souboj o tituly se nevede jen na trati, ale také v zákulisí, kde jsou protagonisty obvykle Christian Horner, Helmut Marko a naproti nim Toto Wolff.

„Když jsme o titul soupeřili s McLarenem a Lewis jezdil za ně, a když jsme soupeřili s Ferrari s Fernandem Alonsem a Stefanem Domenicalim, byla to úplně jiná atmosféra než teď.“

„Je to mnohem političtější a v zákulisí se toho děje mnohem více. Složka s doručenou poštou FIA od Tota bude potřebovat na konci roku velký úklid. Toto nikdy nebyl v pozici, kdy by byl vyzván. Zdědil po Rossu Brawnovi velmi konkurenceschopný tým a odvedl skvělou práci, aby ho udržel v chodu, ale je to poprvé, co na něj byl vyvíjen takový tlak. A lidé na tlak reagují různě.“