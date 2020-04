FIA si ohlídá přechod McLarenu k Mercedesu

McLarenu komplikuje situaci dohoda týmů na zmrazení šasi, na které zřejmě naváže i zmrazení dalších částí vozu. McLaren ale dostal výjimku a může své šasi upravit. Bude to ale pod dohledem FIA a podle Andrease Seidla za cenu kompromisů.

„Určitě budou existovat omezení, pokud jde o to, jak dobře můžeme integrovat tuto pohonnou jednotku do aktuálního auta,“ uvedl Seidl pro Motorsport.com.

„Společně s FIA jsme se dohodli, že budou velmi pečlivě sledovat, že děláme jen povolené změny, které jsou nezbytně nutné pro instalaci pohonné jednotky Mercedes.“

„Budou pozorně sledovat, že se nedotkneme žádných jiných oblastí v okolí pohonné jednotky, které by nám přinesly další zvýšení výkonu.“

„Plně to chápeme a také jsme s tím souhlasili, protože se musíme podívat na celkový obraz. Podporujeme veškerá zmrazení, která se v současnosti odehrávají, protože, jak jsem již řekl, zajistí to všem maximální úsporu nákladů za tento rok.“

Seidl také řekl, že McLaren po odložení změn technických pravidel nikdy neuvažoval, že by odložil přechod k Mercedesu. Nevidí také problém ve scénáři, podle kterého by se současná sezóna protáhla do ledna (ačkoliv podle Jeana Todta to není moc pravděpodobné).

„Pokud se to skutečně stane, že budeme v lednu závodit, nemyslím si, že bude nějaký problém týkající se naší dohody s Renaultem. Myslím, že je důležité říct, že máme nadále skvělý vztah a pro tento rok otevřený a transparentní vztah. Takže nevidím problém.“

Foto: Getty Images / Charles Coates