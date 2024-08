FIA si chce více posvítit na urážky stewardů ze strany jezdců a představitelů týmu

Bin Sulajim dnes vydal na Instragramu prohlášení, ve kterém uvedl, že „(...) nedávná šetření ukázala, že existuje přímá souvislost mezi negativními komentáři jezdců a členů týmů a zvýšenou nenávistí namířenou proti funkcionářům na sociálních sítích.“

„Na posledním zasedání Světové rady motorsportu členové schválili změnu definice nevhodného chování v rámci ISC v návaznosti na incidenty, při nichž vysoce postavení členové našeho sportu pronesli na adresu činovníků výroky, které podněcovaly k urážkám.“

„Naši stewardi musí být připraveni ukázat sílu při boji s touto formou zneužívání a při rozhodování mají mou plnou podporu a podporu našeho Mezinárodního sportovního kodexu. Vyzývám je, aby ukázali, že FIA ​​nedovolí zneužití jakéhokoli druhu v našem sportu.“

Incidentů bylo v poslední době více. Většinou skončila formálním varováním. V Abú Dhabí 2023 uvedl Sergio Pérez v rádiu, že „Stewardi jsou vtip, člověče. Nemůžu tomu uvěřit. Letos byli velmi špatní, ale tohle je vtip.“

Vloni Monaku se do stewardů pustil zase tehdejší šéf Hassu Guenther Steiner, když řekl:

„Každý profesionální sport má profesionály, kteří jsou rozhodčími a podobně. F1 je jedním z největších sportů na světě a my tu stále máme amatéry, kteří rozhodují o osudu lidí, kteří do své kariéry investují miliony.“

Na kobereček musel v roce 2021 i Christian Horner. „Musí existovat několik dospělých, kteří dělají dospělá rozhodnutí. Myslím, že je to jen darebácký maršál, který vyvěsil vlajku a nedostal k tomu pokyn od FIA. Musí mít kontrolu nad svými maršály, je to tak jednoduché, protože to je pro nás zásadní rána v tomto mistrovství světa.“