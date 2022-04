FIA se chce podívat jezdcům na spodky. Gasly je připraven ukázat i intimní partie

Ředitel závodu už v poznámkách pro aktuální grand prix jezdcům připomenul, že nesmí mít šperky a piercing. Na poradě s jezdci šel ale ještě dál...

Podle Motorsport.com byli jezdci na briefingu informováni, že FIA bude důsledněji kontrolovat, co nosí pod závodním overalem.

To znamená prosazení dodatku L Mezinárodního sportovního kodexu FIA, který stanoví, že jezdci musí nosit rukavice, dlouhé spodní prádlo, kuklu, ponožky a boty homologované podle standardů FIA.

Jedná se o reakci na „ohnivou nehodu“ Grosjeana. Zatímco piloti plně chápou bezpečnostní výhody, někteří se ptají, proč je FIA ​​najednou tak posedlá drobnými detaily, jako je spodní prádlo a zákaz šperků.

„Nebudu to komentovat,“ řekl Pierre Gasly. „Pokud chtějí zkontrolovat můj zadek, klidně, nemám co skrývat. Mého ptáka, všechno. Jestli je to udělá šťastnými, klidně.“

„Byla to nejdelší instruktáž jezdců v mém životě,“ řekl Hamilton. „Závodím už dlouho a nikdy nedělali tak dlouhý briefing jezdců. Také nikdo na briefingu jezdců neměl roušky. Někteří jezdci ano, ale většina FIA ne, což mi bylo nepříjemné.“

„Pokud někdo říká ‚nejezděte s prstýnkem‘, nebudu řídit s prstýnkem,“ řekl Ricciardo. „Netrápí mě to a také nejsem pověrčivý, takže takové věci, náramek pro štěstí nebo něco takového pro mě rozhodně není. Ale tohle bylo poprvé, co jsem slyšel o ohnivzdorném prádle. Samozřejmě nosíme legíny, chcete-li to tak nazvat, ale nemáme skutečné spodní prádlo, které by bylo ohnivzdorné, takže to bylo jen překvapení, nikdy jsem o tom neslyšel.“

„Pokud nám to pomůže udržet nás v těchto situacích o něco bezpečnější, pak samozřejmě do nějakých investuji. Ale nemyslím si, že je dělají.“