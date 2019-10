FIA schválila kalendář pro rok 2020

Kalendář pro sezónu 2020 bude rekordní. Má čítat 22. závodů. Přibude Vietnam a Nizozemsko. Vypadne pouze Německo.

F1 uveřejnila oficiální návrh kalendáře na konci srpna, což je později ve srovnání s předešlými lety. Obvykle jsme první návrh poznali někdy okolo Grand Prix Maďarska. Světová rada motorsportu ho pak schválila 4. října v Kolíně nad Rýnem.

Testů bude méně

Testy nejsou součástí kalendáře, ale známe už také jejich termím. Začít by se mělo prvními třídenními testy v Barceloně od 19. do 21. února. Následovat budou další testy (26. až 28. února) a poté přesun do Melbourne.

V sezóně pak nebudou testy žádné.

Kalendář pro rok 2020

P Velká cena Datum 1 Austrálie 15. března 2 Bahrajn 22. března 3 Vietnam 5. dubna 4 Čína 19. dubna 5 Nizozemsko 3. května 6 Španělsko 10. května 7 Monako 24. května 8 Ázerbájdžán 7. června 9 Kanada 14. června 10 Francie 28. června 11 Rakousko 5. července 12 Velká Británie 19. července 13 Maďarsko 2. srpna 14 Belgie 30. srpna 15 Itálie 6. září 16 Singapur 20. září 17 Rusko 27. září 18 Japonsko 11. října 19 USA 25. října 20 Mexiko 1. listopadu 21 Brazílie 15. listopadu 22 Abú Dhabí 29. listopadu

