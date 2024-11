FIA s jezdci v Kataru probírala změny jezdeckých standardů. Šéf GDPA Russell označil schůzku na produktivní

Na základě dlouhého mítinku mezi jezdci a FIA se podle zpráv Autosportu dají očekávat změny ve směrnicích, které definují jezdecké standardy – konkrétně pak v oblasti předjíždění a předjíždění po vnitřní straně dráhy.

Během letošní sezony se vedly poměrně vášnivé diskuze o tom, co má být při soubojích mezi jezdci dovoleno, a co už má být považováno za nedovolené. Zejména pak v kontextu tvrdých soubojů mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrise, které několikrát vyústily v udělení penalizace jednomu z jezdců.

Za piloty F1 se k průběhu jednání s FIA vyjádřil šéf Asociace jezdců Grand Prix (GDPA) George Russell.

„Hlavní diskuze byla o předjíždění,“ uvedl na úvod Russell, jehož slova cituje Autosport.

„Spousta jezdců je zajedno v tom, že pokud předjíždíte po vnitřní stopě, pravidlem číslo jedna, kterého se musíte držet je, že musíte být schopni zůstat na okruhu,“ přiblížil dále pilot Mercedesu

„Pokud jste schopni zůstat na okruhu, máte mít pak právo vašeho soupeře vyvést ven. To ostatně platí pro nás všechny už z motokár – pokud někoho předjíždíte zevnitř, máte právo jej vyvést...Teď je to tak, že jezdec na vnitřku musí nechat prostor tomu, kdo je na vnějšku, a to od apexu až po výjezd ze zatáčky. Myslím, že to bude zrušeno, a doufám, že to bude od tohoto víkendu,“ nechal se slyšet Russell, který si celkově průběh schůzky pochvaloval.

„Myslím, že jsme se všichni shodli na tom, že směrnice nepotřebují masivní změny. Zkrátka, že potřebují jen odstranit nebo upravit nějaké pasáže,“ prohlásil Brit s tím, že podstatná část současných problémů souvisí také s charakterem určitých okruhů a kdyby kolem některých zatáček byla štěrková zóna, jezdci by se nejspíš k manévru na hraně pravidel ani neuchýlili.