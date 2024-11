FIA s jezdci řešila změnu směrnic v reakci na souboj Verstappena a Norrise v Austinu

Lando Norris dostal v Austinu penalizaci pět sekund za to, že předjel Verstappena mimo trať. Reálně však byli mimo trať oba jezdci. Sportovní komisaři se řídili směrnicemi nebo chcete-li pokyny (Driving Standards Guidelines, DSG).

Zjednodušeně řečeno byla 12. zatáčka Verstappenova, protože v apexu (na vrcholu zatáčky) byl vpředu. Verstappen se ani netajil tím, že v souboji tohle pravidlo využil.

DSG vznikly teprve v roce 2022. Předtím se stewardi řídili jinými, jak pro Autosport popsal předseda stewardů Gary Connelly.

„Existovaly především v jedné z příloh Mezinárodního sportovního řádu. Pro stewardy tak bylo velmi obtížné předpisy aplikovat, protože se jednalo o velmi, velmi jednoduché předpisy. Některé z nich pocházejí z roku 1954, kdy kodex vznikl, a od té doby se příliš nezměnily.“

Koncem roku 2018 pak byl zaveden přístup zvaný „nechte je závodit“, kdy stewardi tolerovali agresivnější přístup k soubojům.

Čtvrteční schůzka

V Mexiku bylo s jezdci dohodnuto, že dojde k revizi směrnic. FIA měla jezdcům v Kataru předložit své návrhy ke schválení.

O situaci se ve čtvrtek skutečně diskutovalo. Ředitel asociace jezdců George Russell naznačil, že jediná navrhovaná změna se týká předpisu, který říká, že jezdec na vnitřku musí nechat prostor soupeři na vnější straně od apexu k výjezdu, a dodal: „Myslím, že to bude vyhozeno do koše. Doufám, že to bude od tohoto víkendu.“

Podle Autosportu ale práce na revizi směrnic nekončí. Vzhledem k rozsahu nápadů, o nichž se ve čtvrtek diskutovalo, FIA pokračuje v posuzování směrnic, aby zohlednila poslední připomínky jezdců.

Návrh na vyjasnění toho, co může udělat jezdec útočící zevnitř, pokud jde o ponechání prostoru soupeři na vnější straně zatáčky, bude skutečně změněn, ale podle zdrojů FIA se plánují i další revize pravidel.

„Pokud se jezdci, týmy a FIA jako stewardi shodnou na tom, že chtějí pravidla nebo pokyny umožňující agresivnější jízdu, budeme tato pravidla nebo pokyny uplatňovat,“ řekl Connelly. „Stejně tak, pokud budou chtít přísnější jízdní směrnice, budeme je uplatňovat.“

„Směrnice o jízdních normách jsou živým dokumentem, takže se každý rok jako stewardi F1 snažíme sejít s jezdci, sportovními řediteli a zástupci FIA, abychom zjistili, zda je třeba směrnice upravit, abychom využili zkušeností z posledních 12 měsíců a zjistili, jaká zlepšení můžeme udělat, abychom zajistili konzistentnost.“

„Cílem směrnic je konzistence. Schůzka, která se konala ve čtvrtek večer zde v Dauhá, byla nejproduktivnější schůzkou, které jsme se zúčastnili. Jezdci byli se svými příspěvky skvělí. Byly velmi konstruktivní. Nezazněla jediná negativní připomínka. Nebylo tam žádné ukazování prstem.“

„Bylo velmi inspirativní vidět nejlepší jezdce na světě, jak jasně komunikují a konstruktivně hovoří o tom, jak můžeme zlepšit směrnic ve prospěch jezdců a usnadnit práci nám všem.“