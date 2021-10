FIA reaguje na turecký incident Alonsa. Změnila pokyny pro dvojité žluté vlajky

Pokud na trati vlají dvojité žluté vlajky, měl by jezdec velmi výrazně zpomalit. Více než při klasických žlutých vlajkách.

Fernando Alonso musel v Turecku před sportovní komisaře, protože existovalo podezření, že na začátku kvalifikace pod dvojitou žlutou vlajkou nezpomalil dostatečně.

Alonso nakonec potrestán nebyl. Podle dosud používaných pokynů by měl jezdec výrazně zpomalit a být připraven zastavit nebo změnit směr. Také musí své rychlé měřené kolo vzdát – nutně to však neznamená, že by musel zajet do boxů. Dvojité žluté mohou trvat jen krátce, takže v dalším kole už může jet normálně rychle.

Pro Alonsa se jednalo o první měřené kolo v kvalifikaci. V tom dalším byl o 3,5 sekundy rychlejší, takže Alonso uvedl, že v daném kole „nezaznamenal smysluplný čas“.

Změna

V poznámkách ředitele závodu pro Grand Prix USA najdeme změnu. Celá pasáž o tom, že jezdec musí svůj pokus vzdát, byla škrtnuta. Místo toho přibyla věta, podle které bude z praktického hlediska čas každého jezdce, který projede pod dvojitou žlutou, smazán.