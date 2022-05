FIA prověřovala Aston Martin kvůli kopírování, Red Bull trollí

Určitě si ještě pamatujete na růžový mercedes alias Racing Point v roce 2020. Tým tehdy jezdil s kopií rok starého vozu Mercedesu. Nakonec to skončilo trestem na brzdové kanálky a také zpřísněním tzv. reverzního inženýrství – tedy kopírování konkurence ve velkém.

Už pod názvem Aston Martin tým překvapil ve Španělsku, kde nasadil nové díly, které až nápadně připomínají Red Bull. Je na stole kauza zeleného red bullu?

Pokud by vám vůz Astonu připomínal Red Bull, tak nebudete jediní. FIA uvedla, že se během „rutinní kontroly legálnosti“ plánovaných aktualizací Astonu Martin „ukázalo, že řada prvků na Aston Martinu se podobá prvkům jiného konkurenta“.

To vedlo k prošetření vozu s cílem potvrdit shodu s článkem 17.3 technických předpisů, který se týká reverzního inženýrství a „potenciálního nezákonného převodu duševního vlastnictví“.

„Vyšetřování, které zahrnovalo kontroly CAD a podrobnou analýzu vývojového procesu přijatého Astonem Martinem, potvrdilo, že nedošlo k žádnému provinění.“

Podle Auto Motor und Sport lidé od FIA v úterý a ve středu navštívili továrnu Astonu Martin, kde šetření provedli.

V první řadě přitom nejde o to, že by u Astonu Martin byli natolik šikovní, že by okopírovali a vyrobili některé části Red Bullu RB18 (především bočnice) poté, co vůz vyjel na trať v testech. Z Red Bullu do Astonu putovala řada inženýrů a to včetně bývalého šéf aerodynamiky Dana Fallowse. A je otázka, zda si kromě rodinných fotek a hrnku na kávu nepřenesli také něco jiného..

Podle všeho ale Aston pracoval na současné verzi od listopadu. Vždy měl pracovat na dvou verzích – v říjnu se rozhodl pro verzi A. Data ale po pár týdnech ukázala, že se dál nedostanou. Proto šli cestou verze B, kterou ale stihli připravit až pro Španělsko. Nejde jen o bočnice ale také uspořádání uvnitř vozu.

U Red Bullu „kauzu“ pojali po svém a na boxové zdi se objevily zelené plechovky rakouského výrobce energetických drinků.