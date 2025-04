FIA promazala Hülkenberga až do Q1. Neobvyklá situace, připouští stewardi

V průběhu kvalifikace bylo smazáno celkem osm časů:

2krát Verstappen

2krát Cunoda

1krát Hamilton, Stroll, Antonelli, Hadjar

Reálně ale více. Nico Hülkenberg se dostal do druhé části kvalifikace, kde obsadil 13. místo. Až dodatečně byl ale smazán jeho čas 1:31.998 z první části kvalifikace za porušení traťových limitů v 11. zatáčce. Následně mu byly smazány i časy v Q2.

„Tato skutečnost však byla oznámena sportovním komisařům až po zahájení druhé části kvalifikace,“ uvedli sportovní komisaři v zápise. „Čas vozu 27 zaznamenaný v kole, ve kterém byly překročeny traťové limity, byl dostatečný k tomu, aby vůz postoupil do Q2. Proto v době, kdy byli sportovní komisaři informováni, že vůz 27 porušil poznámky ředitele závodu a že jeho kolo mělo být smazáno, byl již na trati v Q2.“

„Jelikož se jedná o neobvyklou situaci, rozhodli se sportovní komisaři vyřešit záležitost využitím svých pravomocí podle článku 11.9.2.a Mezinárodního sportovního řádu FIA.“

Daný článek uvádí, že sportovní komisaři „Mohou vyřešit jakoukoli záležitost, která by mohla vzniknout během události, s výhradou práva na odvolání stanoveného ve sportovním řádu.“

Hülkenberg se propadl ze 13. místa na 16. Zůstal mu čas 1:32.067, který byl rychlejší než čas 17. Liama Lawsona, ale o 0,027 s pomalejší než čas Alexe Albona. Pokud by byl Hülkenbergův čas smazán hned, dostal by se Alex Albon do Q2, kde mohl zajet lepší výsledek – jeho týmový kolega Carlos Sainz to dotáhl na osmé místo.