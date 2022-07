FIA přiznala problém s ukončením VSC. Všichni ale prý měli podmínky stejné

Kromě klasického safety caru musel „na trať“ také ten virtuální a to ke konci závodu poté, co Kuan-jü Čou odstavil svůj vůz.

Jakmile byla trať volná, ředitelství závodu oznámilo týmům, že období virtuálního safety caru končí. Podle sportovních pravidel se pak má závod znovu restartovat zelenou vlajkou „kdykoli o 10 až 15 sekund později“.

To se však na první pokus nestalo a závod zůstal v podmínkách virtuálního safety caru déle. Poté byla vyslána druhá zpráva „Konec VSC“ a závod nakonec pokračoval. Zpoždění však vyvolalo u některých jezdců zmatek. Toho využil George Russell, který se dostal před Péreze. Jezdec Red Bullu z toho nebyl nadšený.

„Zdá se, že George měl jiné informace a mohl se na to lépe připravit. Je škoda, že virtuální safety car zasáhl do výsledku, abych byl upřímný. Nemělo by se to stávat, ale dnes tomu tak bylo,“ řekl Pérez.

FIA vydala prohlášení: „Druhá zpráva o ukončení VSC byla odeslána kvůli hardwarovému problému, což vedlo k automatickému přepnutí na záložní systémy, které v tomto scénáři fungovaly přesně tak, jak měly. Stejné informace jsou dodávány všem týmům současně.“

„Čas odpočítávání ukončení VSC do zobrazení zeleného světla na panelech u trati je vždy náhodný.“