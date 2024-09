FIA: Přední přítlačná křídla všech týmů jsou v pořádku

Co se předních a zadních přítlačných křídel a jejich tuhosti či flexibility týká, jde o téma, které se ve formuli 1 řeší již několik let.

FIA sice tuhost přítlačných křídel vymezuje v pravidlech a provádí i testy, ale přesto se čas od času objeví tým, který konkurence podezřívá z toho, že jsou jeho křídla ohebnější, než dovolují pravidla.

Tato situace nastala i nyní, přičemž stěžujícími byly tentokrát týmy Ferrari a Red Bull, kterým se nelíbila křídla McLarenu a Mercedesu.

FIA proto v belgickém Spa nasadila na monoposty kamery, aby celou záležitost prověřila. Věc se řešila i v Monze, kde se i z běžných onboard záběrů zdálo, že se přední křídlo například u McLarenu pohybuje více, než by teoreticky mělo.

Mezinárodní automobilová federace nyní nicméně vydala prohlášení, ze kterého vyplývá, že u žádného týmu pochybení nenašla.

„FIA zkoumá přední křídla při každém závodě a provádí četné kontroly s ohledem na příslušné technické předpisy F1. Všechna přední křídla jsou v současné době v souladu s předpisy pro rok 2024,“ uvedla FIA.

„Od Velké ceny Belgie získala FIA během tréninků dodatečná data pro vyhodnocení chování křídel, a to pomocí videokamery, která snímá oblasti předního křídla, jež nejsou viditelné oficiálními kamerami FOM (Formula One Management, pozn. red.). Tato praxe bude pokračovat minimálně do Singapuru, aby bylo zajištěno, že každý tým bude používat FIA předepsanou kameru na různých typech tratí (s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým přítlakem). Tím bude zajištěna rozsáhlá databáze, která umožní FIA vytvořit co nejobjektivnější obraz situace,“ doplnil řídící orgán F1.