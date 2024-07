FIA potvrdila, že Verstappen nasadil pátý motor. Čeká ho penalizace

Max Verstappen dle očekávání nasadil nový spalovací motor (ICE) a na startu Velké ceny Belgie klesne o 10 míst. Odstartuje tak nejlépe z 11. místa.

Z konce pole pak čeká start Júkiho Cunodu.

Není to překvapení. Spa je nejlepším možným okruhem v této části sezóny, na kterém si lze penalizace vybrat. Ve Spa je možné předjíždět a navíc nový motor přináší na okruhu náročném na výkon jistou výhodu.

Vloni dostal Verstappen penalizaci za překročení povoleného počtu převodovek. Do závodu startoval ze 6. místa a po 17 kolech se dostal do vedení. V roce 2022 byl jedním z mnoha jezdců, kteří nasadili nadlimitní komponenty. Startoval ze 14. místa a už po prvním kole byl osmý. Do vedení se pak dostal po 11 kolech. Letos ale čelí podstatně větší konkurenci.

Jezdec má na sezónu k dispozici dvě baterie a dvě elektroniky pohonné jednotky. Dále osm výfukových systémů a čtyři spalovací motory, MGU-H, MGU-K a turba.

Pokud limit překročí, dostane penalizaci 10 míst za každou nadlimitní komponentu. Za každou další pak penalizaci 5 míst. Například za pátý spalovací motor je penalizace 10 míst, za pátý MGU-H také 10 míst. Za šestý motor už jen 5 míst, za šesté MGU-H také 5 míst apod.