FIA poskytla další detaily o uvažovaných krytech kol pro jízdu v dešti

FIA uvažuje o zavedení speciálních krytů kol, které by v dešti fungovaly jako blatníky. Nyní jsou známy nové informace.

Formule 1 je často kritizována za to, že moderní monoposty jen obtížně zvládají jízdu v silném dešti, což často vede k vyvěšení červených vlajek a odkladům.

Důvodů, proč tomu tak je, existuje hned několik. Jedním z nich je i špatná viditelnost. V situaci, kdy je na trati hodně vody, za sebou vozy vytvářejí tzv. vodní sprej, takže vzadu jedoucí jezdec má problém s viditelností.

FIA proto pracuje na tom, aby byla tato nepříjemnost co nejvíce eliminována.

Zlepšení by v tomto ohledu mohly přinést uvažované kryty kol, které by tyto vodní spreje redukovaly. „Blatníky“ by přitom nemusely být na vozech permanentně, mohlo by jít o odnímatelné prvky.

„Myslíme si, že to bude něco, co se použije jen párkrát do roka, možná tak třikrát," citoval technického ředitele FIA Nicolase Tombazise Autosport.

„Nechceme, aby to bylo tak, že se tyto prvky budou muset připevnit na vozy pokaždé, když spadne kapka deště.“

Cílem prý také není, aby byly kryty nasazovány nebo odstraňovány ve spěchu, takže by vše probíhalo buď před jízdou, nebo během přerušení.

Už žádné další Spa 2021

Pro FIA je velkým mementem deštivá VC Belgie 2021, která byla odmávána po několika kolech odjetých kolech za zpomalovacím vozem. I to je důvod, proč se o podobných krytech kol uvažuje.

„F1 sleduje spousta lidí, diváci platí za vstupenky a týmy cestují po celém světě. Říct jim pak, že se nezávodí není příliš zodpovědné,“ říká Tombazis a dodal, že FIA již zahájila vývoj uvažovaných krytů.

„Provedli jsme řady CFD simulací, protože chceme mít jistotu, že vliv těchto zařízení na celkovou aerodynamiku bude relativně malý. Také simulujeme kapky deště a podobně, abychom věděli, jak se podílí na vytváření vodního spreje. Při simulacích je trochu problém určit relativní podíl toho, co pochází z difuzoru, a toho, co pochází z pneumatik,“ vysvětlil technický šéf s tím, že cílem nového řešení je snížit intenzitu vodních sprejů alespoň o 50 procent.