FIA po závodě v Baku vyšetřuje sama sebe

Sportovní komisaři si po závodě předvolali zástupce FIA.

Sportovní komisaři si po závodě zavolali zástupce FIA. Důvodem je situace krátce před koncem závodu. Nico Hülkenberg a Esteban Ocon startovali z boxů a téměř celý závod odjeli na jedné sadě tvrdých pneumatik.

Ocon stavěl až úplně na konci závodu. V té době se ale už v boxech vše připravovalo na konec závodu. Podle stewardů byli v rychlém pruhu (fast lane), kterou jezdci míří k mechanikům osoby, které tuto stopu blokovaly.

Podle Ocona to bylo šílené

„Nechápu, proč začínáme připravovat pódium a ceremoniál, když ještě závodíme,“ řekl Ocon. „Do konce závodu zbývalo jedno kolo a na trati byli jezdci, kteří ještě nestavěli.“

„Přijel jsem tam rychlostí 300 km/h, brzdil jsem velmi pozdě a viděl bariéry a lidi. Bylo to šílené.“

Podle Ocona mohlo dojít k velké nehodě. „Rozhodně je to něco, o čem je třeba diskutovat. Je to něco, co nechceme vidět.“

Ocon řekl, že musel ubrat plyn, aby se vyhnul některým fotografům, kteří stáli v rychlém pruhu.

„Jsem si jistý, že to FIA viděla a přijme opatření. Pokud nepodniknou žádné kroky, půjdu za nimi a promluvím si s nimi.“