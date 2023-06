FIA po incidentu s Neymarem přehodnotí pouštění hostů na startovní rošt

FIA naznačila, že by mohlo dojít k omezení pouštění hostů na startovní rošt nejen před velkými cenami, ale i dalšími velkými závody.

S rostoucím zájmem o F1 se zvyšuje rovněž počet osobností a celebrit v padoku velkých cen. Řada z nich nevynechá ani možnost podívat se na předstartovní rošt, což často vede k větším i menším incidentům.

Tento problém se přitom netýká pouze F1, ale rovněž dalších významných seriálů, jako je například mistrovství světa vytrvalostních závodů WEC.

Problém nastal například před GP Španělska, kterou v roli diváka navštívil i fotbalista Neymar. Současný hráč pařížského PSG se dostal do potenciálně nebezpečné situace poté, co včas neopustil startovní rošt a zůstal na trávě podél trati až do chvíle, kdy začalo formovací kolo.

Podle informací Autosportu se incidentem bude zabývat FIA, která má v souvislosti s tím zavést nová opatření. Ta mohou v konečném důsledku znamenat i omezení vstupu hostů na startovní rošt.

Britský web v souvislosti s tím rovněž připomněl, že FIA čas od času nechává známé osobnosti u tratě až do odjezdu monopostů do zaváděcího kola. Došlo k tomu například během GP USA v roce 2017, kdy u odjíždějících vozů pózoval sprinter Usain Bolt. Na rozdíl od nedávné situace s Neymarem však šlo o koordinovanou akci.

„Z incidentu během GP Španělska si musíme vzít ponaučení,“ prohlásil prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

„Stefano Domenicali (ředitel F1, pozn. red.) ujistil FIA, že byla přijata opatření, aby se incident neopakoval. Je to však problém, který se netýká jen F1, ale také formule E a mistrovství světa vytrvalostních závodů a dalších kategorií. Při některých závodech je zkrátka na startovním roštu příliš mnoho lidí,“ dodal bin Sulajim.