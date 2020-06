FIA omezila počet členů týmu, kteří mohou být před startem závodu F1 na roštu

Velkých změn se dotkne startovní procedura. Jezdci budou moci nově z boxů na startovní rošt vyrazit 30 minut před startem závodu, tedy o 10 minut později než tomu bylo v loňském roce.

Ke každému vozu na roštu bude mít přístup maximálně 40 členů daného týmu. Při ohlášení pěti minut zbývajících do startu do zahřívacího kola bude muset začít opouštět rošt 24 členů a při signálu tří minut do startu bude moci být u každého vozu na roštu maximálně 16 osob.

Pokud i 15 sekund před startem zůstane na roštu jakýkoliv člen týmu, jezdec bude muset startovat do závodu z boxové uličky.

Mechanici dostanou také o hodinu více času na večerní práci na vozech. Nově bude okruh pro členy týmu uzavřen na osm místo devíti hodin.

„Žádný člen týmu, který je jakýmkoliv způsobem spojen s prací na voze, nemá dovolen vstup na okruh během dvou osmihodinových úseků, které začínají jedenáct hodin před začátkem prvního a třetího volného tréninku,“ stojí v prohlášení.

„Každý tým bude moci během sezóny z výše uvedeného omezení využít dvě výjimky. Obě výjimky však nesmí být použity během jednoho podniku.“

Zatím bez diváků

FIA zatím konkrétně nespecifikovala, jakým způsobem bude probíhat vyhlášení na stupních vítězů. Pro závody bez diváků „bude procedura ceremoniálu na stupních vítězů podrobně popsána v poznámkách k závodu, které vydá ředitel závodu“.

U závodů, na které budou mít přístup také diváci, bude vyhlášení vítězů probíhat tradičním způsobem. Formule 1 však zatím neplánuje umožnit fanouškům vstup na okruh.

Dodavatel pneumatik Pirelli také dostal větší volnost ve výběru pneumatik pro daný závod. Dosud muselo Pirelli nominovat směsi pneumatik patnáct týdnů před zámořskými závody a devět týdnů před velkými cenami v Evropě.

Nově by podle pravidel měly být směsi pneumatik oznámeny „nejméně dva týdny před každým závodem, pokud FIA se souhlasem dodavatele nestanoví jinak“.

Jak se očekávalo, všichni piloti dostanou stejné pneumatiky, takže týmy si již nebudou moci vybírat kolik sad každé směsi budou mít jejich piloti pro víkend. Každý pilot nyní bude mít dvě sady tvrdé směsi, tři střední a osm sad měkké směsi pneumatik.

Foto: Getty Images / Dan Istitene